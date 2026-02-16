Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Πορτογάλος διαιτητής στο ματς του Champions League
Ο γνώριμος Πορτογάλος, Ζοάο Πινέιρο, θα διευθύνει το κρίσιμο ματς του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν (18/02) στο «Γ.Καραϊσκάκης».
Ο Ολυμπιακός, λίγα 24ώρα μετά τη γκέλα με τον Λεβαδειακό (0-0), υποδέχεται τη Τετάρτη (18/02, 22:00) στο «Γ.Καραϊσκάκης» τη γερμανική Μπάγερ Λεβερκούζεν, με φόντο το πολυπόθητο εισιτήριο για τους «16» του Champions League.
Διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε ο Πορτογάλος, Ζοάο Πινέιρο, ενώ βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Μπρούνο Ζεσούς και Λουσιάνο Μάια, 4ος ορίστηκε ο Ζοάο Γκονσάλβες. Στο VAR θα βρίσκεται ο Τιάγκο Μαρτίνς με βοηθό του τον Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.
Ο 38χρονος ελίτ Πορτογάλος ρέφερι δεν είναι άγνωστος στους Πειραιώτες, καθώς είχε βρεθεί ξανά στον δρόμο τους στο παρελθόν. Πιο συγκεκριμένα διεύθυνε το ντέρμπι αιωνίων στο «Γ.Καραϊσκάκης» με τον Παναθηναϊκό πριν από τρία χρόνια (25/02/2023), το οποίο έληξε ισόπαλο 0-0, με τον Πινέιρο να ακυρώνει, μετά από παρέμβαση του VAR, γκολ του Βρουσάι στις καθυστερήσεις του δευτέρου ημιχρόνου.
Επίσης ήταν πρώτος διαιτητής στο ευρωπαϊκό παιχνίδι των ερυθρόλευκων με τη Νέφτσι Μπακού το 2021 για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, το οποίο έληξε 1-0 υπέρ των πρωταθλητών Ελλάδας.
