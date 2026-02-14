ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σερβία Ποδόσφαιρο γυναικων Τραυματισμός

Απίθανο περιστατικό στη Σερβία: Τραυματίστηκε διαιτητής και την αντικατέστησε συνάδελφός της που ήταν στην κερκίδα

Σε αγώνα για το Κύπελλο ποδοσφαίρου γυναικών στη Σερβία

Η Μάζινατς επικράτησε 3-1 της Παρτίζαν Σλόγκα και πέρασε στα προημιτελικά του Κυπέλλου ποδοσφαίρου γυναικών της Σερβίας, ωστόσο η είδηση αφορά όσα συνέβησαν με τη διαιτητή της αναμέτρησης...

Βλέπετε, η Μαρίνα Ζίβκοβιτς αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού λόγω πριν το ημίχρονο και δεν μπορούσε να συνεχίσει, καθώς είχε χτυπήσει στον αστράγαλο.


Όπως αναφέρει το Mozzart Sport, 4ος διαιτητής δεν υπήρχε, έτσι τη λύση την έδωσε η Μίμα Στάνκοβιτς, πρώην παίκτρια των γηπεδούχων και νυν ρέφερι, η οποία ανέλαβε δράση μετά από 15λεπτη διακοπή και έσωσε, ουσιαστικά, το ματς από μια απροσδόκητη διακοπή... Ο αγώνας μεταδόθηκε τηλεοπτικά από το TV Arena Sport, με αποτέλεσμα το ασυνήθιστο περιστατικό να γίνει viral και να τραβήξει τα βλέμματα, δίνοντας άλλη έκταση στην πρόκριση της Μάζινατς!

