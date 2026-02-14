Νίκολιτς: «Πάμε στην Τούμπα για να μείνουμε στην κορυφή, οι πολλές επιλογές με βοηθούν να αλλάξω έναν αγώνα»

Ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε πως η ΑΕΚ πηγαίνει στην Τούμπα σε καλή κατάσταση με στόχο να παραμείνει στην κορυφή, προσθέτοντας πως οι πολλές διαθέσιμες επιλογές του δίνουν ευελιξία κινήσεων μέσα στο παιχνίδι