12ο Posidonia Cup: Η ναυτιλιακή κοινότητα δίνει ιστιοπλοϊκό ραντεβού στον Σαρωνικό
Περισσότερα από 60 ιστιοπλοϊκά σκάφη θα αγωνιστούν την Παρασκευή 29 Μαΐου στο Posidonia Cup, που διοργανώνεται στο πλαίσιο της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια 2026
Με αυξημένο ενδιαφέρον αναμένει η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα τη διεξαγωγή του 12ου Posidonia Cup, της καθιερωμένης πλέον ιστιοπλοϊκής διοργάνωσης που οργανώνει ο ΠΟΙΑΘ σε συνεργασία με την έκθεση Ποσειδώνια, στο πλαίσιο της σημαντικότερης διεθνούς ναυτιλιακής συνάντησης.
Ο αγώνας των ναυτιλιακών εταιρειών – μια πραγματική «ναυτική μονομαχία» για καλό σκοπό – πραγματοποιείται ανά διετία και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα παράλληλα γεγονότα της έκθεσης. Για το 2026, το αγωνιστικό ραντεβού έχει δοθεί για την Παρασκευή 29 Μαΐου στον Σαρωνικό Κόλπο, όπου αναμένεται έντονος συναγωνισμός αλλά και ισχυρό πνεύμα συνεργασίας.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περισσότερα από 60 ιστιοπλοϊκά σκάφη αναμένεται να βρεθούν στη γραμμή εκκίνησης, επανδρωμένα με πληρώματα που αποτελούνται από στελέχη, συνεργάτες και φίλους ναυτιλιακών εταιρειών με παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Συνολικά, περίπου 700 συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την απήχηση που έχει αποκτήσει ο θεσμός.
Η αγωνιστική διαδρομή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αναδεικνύει την ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης, προσφέροντας παράλληλα συνθήκες έντονου ανταγωνισμού. Στόχος των διοργανωτών είναι να συνδυαστούν η αθλητική πρόκληση με την εμπειρία της ομαδικής συνεργασίας, οδηγώντας τα κορυφαία πληρώματα στο βάθρο των νικητών.
Το πρόγραμμα της ημέρας προβλέπει αρχικά σύντομη ενημέρωση για θέματα ασφάλειας στη θάλασσα, πριν τα πληρώματα επιβιβαστούν στα σκάφη. Θα ακολουθήσει αγώνας διάρκειας άνω των επτά ωρών, κατά τον οποίο οι συμμετέχοντες θα δοκιμάσουν τις ναυτικές τους δεξιότητες στις απαιτητικές αλλά συνήθως ευνοϊκές συνθήκες του Σαρωνικού.
Πέρα από το καθαρά αγωνιστικό σκέλος, το Posidonia Cup δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος και της συναδελφικότητας. Τα πληρώματα καλούνται να λειτουργήσουν υπό πίεση, να μοιραστούν ευθύνες και να συνεργαστούν σε ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό από το καθημερινό επαγγελματικό τους πλαίσιο, γεγονός που ενισχύει τους δεσμούς εντός της ναυτιλιακής κοινότητας.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο ΠΟΙΑΘ θα διοργανώσει ειδική τελετή απονομής και δεξίωση για τους συμμετέχοντες και επιλεγμένα στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα βραβευθούν τα νικητήρια πληρώματα, ενώ παράλληλα θα προσφερθεί μια σημαντική ευκαιρία δικτύωσης και χαλάρωσης, λίγο πριν ξεκινήσει ο πυκνός κύκλος επαγγελματικών υποχρεώσεων της έκθεσης Ποσειδώνια.
Η βραδιά θεωρείται παραδοσιακά ένα από τα πιο ποιοτικά social events της ναυτιλιακής εβδομάδας, συγκεντρώνοντας υψηλόβαθμα στελέχη, decision makers και εκπροσώπους της διεθνούς ναυτιλίας.
