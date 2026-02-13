Η Γιούτα Λίρνταμ γιόρτασε το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς με μια τσάντα Birkin, δείτε βίντεο
«Δύο πρώτες φορές σε ένα σαββατοκύριακο, είναι καταπληκτικό» είπε η Ολλανδή Ολυμπιονίκης
Με έναν άκρως ιδιαίτερο και πολυτελή τρόπο γιόρτασε το χρυσό μετάλλιο στο πατινάζ ταχύτητας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Ιταλίας η Ολλανδή Γιούτα Λίρνταμ.
Όπως ανακοίνωσε σε βίντεο στα social media, μετά τον αγώνα που της χάρισε το πρώτο της μετάλλιο «πήγα για ψώνια στο Μιλάνο και δεν φαντάζεστε τι πήρα. Την πρώτη μου Birkin».
«Το πρώτο μου χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και η πρώτη μου Birkin σε ένα Σαββατοκύριακο. Είναι πολύ... Έχω χιλιάδες συναισθήματα, είναι καταπληκτικό» είπε η ενθουσιασμένη Ολλανδή πρωταθλήτρια.
Αυτό δεν ήταν το μοναδικό βίντεο της Λίρνταμ μετά τον αγώνα στον οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο.
Στο προφίλ της στο TikTok η Ολλανδή Ολυμπιονίκης έχει πανηγυρίσει το χρυσό μετάλλιο, έχει δείξει τι τρώει για πρωινό ένας πρωταθλήτης, έχει κάνει ειδική αφιέρωση στον πατέρα της και έχει αποκαλύψει τα τραγούδια που άκουσε στην προετοιμασία και μετά το τέλος του αγώνα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς.
Jutta Leerdam celebrated her victory in Milan by buying her first-ever Birkin😍— NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2026
Maximaal genieten, Jutta! pic.twitter.com/JXe0ODfzRy
Αυτό δεν ήταν το μοναδικό βίντεο της Λίρνταμ μετά τον αγώνα στον οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο.
Στο προφίλ της στο TikTok η Ολλανδή Ολυμπιονίκης έχει πανηγυρίσει το χρυσό μετάλλιο, έχει δείξει τι τρώει για πρωινό ένας πρωταθλήτης, έχει κάνει ειδική αφιέρωση στον πατέρα της και έχει αποκαλύψει τα τραγούδια που άκουσε στην προετοιμασία και μετά το τέλος του αγώνα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς.
@juttaleerdam
I CAN’t BELIEVE IT!!! & SKATER AN OLYMPIC RECORD!!!♬ origineel geluid - Jutta Leerdam
@juttaleerdam
She has been eatin good♬ origineel geluid - Jutta Leerdam
@juttaleerdam
My life would have been so different without him. We have been through so much. So many wins and so many losses. My dad is the biggest part of this journey and I’m so grateful 🥺♬ original sound - noahrinker
@juttaleerdam
Embracing the diva 🥹♬ som original - 🥸👍
@juttaleerdam
She’s baaaaack♬ original sound - The hoppers
