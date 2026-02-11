Ιαπωνία: Τέλος οι ισοπαλίες στο πρωτάθλημα και νέο σύστημα βαθμολογίας
Ιστορική αλλαγή στο επετειακό έτος των 100 χρόνων του ιαπωνικού ποδοσφαίρου
Η J1 League της Ιαπωνίας προχώρησε σε μια ιστορική αλλαγή των κανονισμών της, καταργώντας τις ισοπαλίες στο πλαίσιο της μεταβατικής σεζόν του 2026. Στο εξής, κάθε αγώνας που ολοκληρώνεται ισόπαλος στα 90 λεπτά θα οδηγείται απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι, ώστε να αναδεικνύεται νικητής.
Η απόφαση, που λαμβάνεται στο επετειακό έτος των 100 χρόνων του ιαπωνικού ποδοσφαίρου, συνοδεύεται και από διαφοροποίηση στο σύστημα βαθμολογίας. Η ομάδα που επικρατεί στα πέναλτι θα λαμβάνει δύο βαθμούς, ενώ η ηττημένη έναν, αντί της κλασικής κατανομής των τριών βαθμών για τη νίκη και ενός για την ισοπαλία.
Το νέο φορμάτ έκανε ήδη πρεμιέρα στις 7 Φεβρουαρίου, όταν η Τόκιο FC και οι Κασίμα Άντλερς αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στην κανονική διάρκεια. Στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι, η ομάδα της πρωτεύουσας επικράτησε με 5-4, εξασφαλίζοντας δύο βαθμούς, ενώ οι Άντλερς πήραν έναν.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει προσωρινό χαρακτήρα και θα ισχύσει μόνο για τη σύντομη μεταβατική σεζόν που ολοκληρώνεται τον Ιούνιο. Το πρωτάθλημα λειτουργεί ως «γέφυρα» για την αλλαγή του αγωνιστικού ημερολογίου, καθώς από την περίοδο 2026/27 η Ιαπωνία θα υιοθετήσει ευρωπαϊκό μοντέλο διεξαγωγής, με έναρξη τον Αύγουστο. Οι δέκα συμμετέχοντες σύλλογοι έχουν χωριστεί σε Ανατολική και Δυτική Περιφέρεια, ενώ μετά την κανονική διάρκεια θα ακολουθήσουν νοκ άουτ αναμετρήσεις για την ανάδειξη του πρωταθλητή.