Νίκος Παπαδόπουλος: Μας έλειψε το καθαρό μυαλό, με το ποδόσφαιρο που παίζουμε μπορούμε να κρατήσουμε κοντά μας τον κόσμο

Παρά την πίκρα του αποκλεισμού από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Νίκος Παπαδόπουλος
εμφανίστηκε ικανοποιημένος με την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του. Ο προπονητής του Λεβαδειακού
δεν στάθηκε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά θέλησε να δώσει μια ευρύτερη διάσταση στην ήττα, τονίζοντας πως η ζωή συνεχίζεται πέρα από τις γραμμές του γηπέδου.
«Ο ΟΦΗ σκόραρε χωρίς να πατήσει περιοχή»
Αναλύοντας το παιχνίδι, ο έμπειρος τεχνικός βρήκε ομοιότητες με προηγούμενες αναμετρήσεις και επισήμανε την υπεροχή της ομάδας του που όμως δεν μετουσιώθηκε σε γκολ:
«Μου θύμισε ένα παιχνίδι το 1-1 πέρυσι, όπου δεχτήκαμε ένα γκολ χωρίς ο ΟΦΗ να φτάσει ουσιαστικά στην περιοχή μας. Είχαμε τις στιγμές μας, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν τις κάναμε γκολ. Ο ΟΦΗ αμύνθηκε μαζικά και μας έλειπε το καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια. Ίσως το άγχος και η πίεση να έπαιξαν τον ρόλο τους».
Το μήνυμα προς τους παίκτες και τον κόσμο
Ο Παπαδόπουλος επέδειξε εξαιρετικό ήθος, αποφεύγοντας τις δικαιολογίες και συγχαίροντας δημόσια τον αντίπαλο:
«Πάντα λέω στους παίκτες μου ότι το ποδόσφαιρο είναι χαρά. Υπάρχουν σοβαρότερα πράγματα από το να αγχωνόμαστε για έναν αγώνα. Ευχήθηκα καλή τύχη στον αντίπαλο προπονητή, θα το κάνω και δημόσια», δήλωσε αρχικά ο Έλληνας τεχνικός στην κάμερα της COSMOTE TV.
Για τους φιλάθλους: «Στεναχωρήσαμε τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο, αλλά πιστεύω ότι με το ποδόσφαιρο που παίζουμε μπορούμε να τον κρατήσουμε κοντά μας».
Η επόμενη μέρα
Όσο για τη συνέχεια της σεζόν, ο τεχνικός του Λεβαδειακού ήταν ξεκάθαρος πως η ομάδα πρέπει να σηκώσει κεφάλι άμεσα:
«Δεν πρέπει να τα βάψουμε μαύρα. Είναι δύσκολο μετά από μια τέτοια απώλεια στόχου, αλλά αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια. Κοιτάμε ήδη το επόμενο παιχνίδι».