Εμμανουήλ Καραλής: Πρώτος με άλμα στα 5,90μ στο «Fly Athens», απέτυχε στα 6 μέτρα, βίντεο

Καλές παρουσίες πραγματοποίησαν και οι δύο άλλοι Έλληνες που μετείχαν στη διοργάνωση. Ο Αντώνης Σάντας επέστρεψε φέτος στη δράση για να κυνηγήσει τις επιδόσεις που είχε δείξει από νεαρή ηλικία πως είναι σε θέση να πετύχει. Ο 25χρονος αθλητής ξεπέρασε τα 5,40 μ., κατέλαβε την έκτη θέση στον αγώνα και στη συνέχεια είχε την ευκαιρία να δει τον πήχη στα 5,60 μ., όπου οι δύο προσπάθειές του ήταν αρκετά καλές.«Φέτος έχω επικεντρωθεί και πάλι στην προπόνηση, προκειμένου να κυνηγήσω μεγάλα άλματα. Τα 5,60 μ. είναι ένα ύψος που θέλω να πετύχω στη διάρκεια της χρονιάς. Θα κάνω τον επόμενο αγώνα μου την επόμενη εβδομάδα, στην ημερίδα», είπε ο αθλητής του Φώτη Στεφανή, που φέτος έχει περάσει τα 5,56 μέτρα.Ο Γιώργος Παπαναστασίου πέρασε με την πρώτη το αρχικό ύψος των 5,30 μ. και στη συνέχεια απέτυχε στα 5,45 μ., επίδοση που θα αποτελούσε ισοφάριση του απόλυτου ρεκόρ του. Ο νεαρός, ο οποίος βελτίωσε το φετινό του ρεκόρ (είχε 5,22 μ.)., θα επιστρέψει στο στάδιο για την ημερίδα στις 22 Φεβρουαρίου, ενώ μετά από αυτόν τον αγώνα θα μείνει για μία εβδομάδα στην Αθήνα, προκειμένου να λάβει μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, είχε την ευκαιρία να χειροκροτήσει τις προσπάθειες του Έλληνα αθλητή και των υπόλοιπων επικοντιστών. Νωρίτερα καλωσόρισε τους αθλητές και τους φιλάθλους, καθώς και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, Ντόμπρομιρ Καραμαρίνοβ, που ήρθε στην Ελλάδα για το μίτινγκ του Εμμανουήλ Καραλή.«Το κλειστό της Παιανίας είναι ένας υπέροχος χώρος και ελπίζω από του χρόνου να είναι μόνο δικός μας. Θέλω να αναφερθώ στον Εμμανουήλ η αγωνιστικότητα και το ήθος του αποτελούν παράδειγμα για όλους μας. Να καλωσορίσω τον πρόεδρο της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας η παρουσία του προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα».Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο γενικός γραμματέας του ΣΕΓΑΣ Γιώργος Γιατρουδάκης και η ειδική γραμματέας Λούλα Καρατζά.Στην Παιανία ήταν ο τραγουδιστής και παλιός αθλητής του στίβου, Σάκης Ρουβάς, ο πρωταθλητής Ευρώπης στο ποδόσφαιρο Γιώργος Καραγκούνης και η πρωταθλήτρια του επί κοντώ Νικόλ Κυριακοπούλου.