Ολυμπιακός: Τελέστηκε το μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7, βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Ολυμπιακός Θύρα 7 Τραγωδία Βαγγέλης Μαρινάκης Γιάννης Μώραλης Γιώργος Αγγελόπουλος Παναγιώτης Αγγελόπουλος

Ολυμπιακός: Τελέστηκε το μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7, βίντεο και φωτογραφίες

Συμπληρώνονται την Κυριακή 45 χρόνια από το απόγευμα που χάθηκαν 21 νέοι άνθρωποι στα σκαλιά της Θύρας 7 στο στάδιο Καραϊσκάκη

Ολυμπιακός: Τελέστηκε το μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7, βίντεο και φωτογραφίες
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τελέστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον περιβάλλοντα χώρο του Καραϊσκάκη το ετήσιο μνημόσυνο για τα 21 θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7. 

Πέρασαν 45 χρόνια από την 8η Φεβρουαρίου 1981 όταν μετά από το εντυπωσιακό 6-0 του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ 21 νέοι άνθρωποι (20 φίλοι του Ολυμπιακού και ένας της ΑΕΚ) έχασαν τη ζωή τους στα σκαλιά της Θύρας 7. 

Φόρος τιμής στα θύματα της Θύρας 7 / In memory of victims of Gate 7


Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού όλων των ηλικιών βρέθηκαν από νωρίς στο μνημείο που έχει φτιαχτεί για τα θύματα της Θύρας 7 και φώναξαν δεκάδες φορές το σύνθημα «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».



Εκεί ήταν και η Ελευθερία Τουμανίδου, μητέρα του Παναγιώτη που έχασε τη ζωή του σε ηλικία 14 ετών στα σκαλιά της Θύρας 7, η οποία συγκίνησε μιλώντας και για τα παιδιά του ΠΑΟΚ που χάθηκαν πρόσφατα στη Ρουμανία. 

Κλείσιμο
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ όπως και η ΠΑΕ ΑΕΚ έστειλαν στεφάνια ενώ αντιπροσωπεία οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ βρέθηκε στο σημείο για να καταθέσει στεφάνι και για να δείξει πως δεν χωρούν αντιπαλότητες σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη ζωή. 

Ολυμπιακός: Τελέστηκε το μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7, βίντεο και φωτογραφίες
Στεφάνια από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και την ΠΑΕ ΑΕΚ για τα θύματα της Θύρας 7.


Από την ομάδα του Ολυμπιακού που έπαιζε εκείνο το μεσημέρι της 8ης Φεβρουαρίου 1981 στο Καραϊσκάκη ήταν ο Μάικλ Γαλάκος που πέτυχε τρία γκολ και ο Νίκος Βαμβακούλας που σημείωσε άλλο ένα. Εκεί ήταν και η Λόλα Νταϊφά η οποία ήταν τότε υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και γραφείου Τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός η οποία μίλησε για τις συνθήκες της τραγωδίας. 

Ολυμπιακός: Τελέστηκε το μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7, βίντεο και φωτογραφίες
Η Ελευθερία Τουμανίδου, μητέρα του νεαρότερου θύματος της τραγωδίας.


Τη μνήμη των θυμάτων τίμησαν με την παρουσία τους οι ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ του Ολυμπιακού με τους προπονητές τους Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Γιώργο Μπαρτζώκα αλλά και ομάδες του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού και το ΔΣ των βετεράνων ποδοσφαιριστών. 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος εκεί ήταν ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, με τους συνεργάτες του, οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος αλλά και ο πρόεδρος του ΟΣΦΠ Μιχάλης Κουντούρης.  Το παρών έδωσε και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης. 

Ολυμπιακός: Τελέστηκε το μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7, βίντεο και φωτογραφίες
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας.
Ολυμπιακός: Τελέστηκε το μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7, βίντεο και φωτογραφίες
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.


Ο κόσμος του Ολυμπιακού μετά το μνημόσυνο αποθέωσε τον Γιώργο Μπαρτζώκα και ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές να κερδίσουν την Κυριακή τον Παναθηναϊκό. 



Τα 21 θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7

Παναγιώτης Τουμανίδης, 14 ετών

Κωνσταντίνος Σκλαβούνης, 17 ετών

Ηλίας Παναγούλης, 17 ετών

Γεράσιμος Αμίτσης, 18 ετών – φίλαθλος της ΑΕΚ

Ιωάννης Κανελλόπουλος, 18 ετών

Σπυρίδων Λεωνιδάκης, 18 ετών

Ιωάννης Σπηλιόπουλος, 19 ετών

Νικόλαος Φίλος, 19 ετών

Ιωάννης Διαλυνάς, 20 ετών

Βασίλειος Μάχας, 20 ετών

Ευστράτιος Λούπος, 20 ετών

Μιχαήλ Κωστόπουλος, 21 ετών

Ζωγραφιά Χαϊρατίδου, 24 ετών

Σπυρίδων Ανδριώτης, 24 ετών

Κωνσταντίνος Καρανικόλας, 25 ετών

Μιχαήλ Μάρκου, 27 ετών

Κωνσταντίνος Μπίλλας, 28 ετών

Αναστάσιος Πιτσώλης, 30 ετών

Αντώνιος Κουρουπάκης, 34 ετών

Χρήστος Χατζηγεωργίου, 34 ετών

Δημήτριος Αδαμόπουλος, 41 ετών

3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης