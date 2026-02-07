Ολυμπιακός: Τελέστηκε το μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7, βίντεο και φωτογραφίες

Τελέστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον περιβάλλοντα χώρο του Καραϊσκάκη το ετήσιο μνημόσυνο για τα 21 θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7.
Πέρασαν 45 χρόνια από την 8η Φεβρουαρίου 1981 όταν μετά από το εντυπωσιακό 6-0 του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ 21 νέοι άνθρωποι (20 φίλοι του Ολυμπιακού και ένας της ΑΕΚ) έχασαν τη ζωή τους στα σκαλιά της Θύρας 7.
Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού όλων των ηλικιών βρέθηκαν από νωρίς στο μνημείο που έχει φτιαχτεί για τα θύματα της Θύρας 7 και φώναξαν δεκάδες φορές το σύνθημα «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».
Εκεί ήταν και η Ελευθερία Τουμανίδου, μητέρα του Παναγιώτη που έχασε τη ζωή του σε ηλικία 14 ετών στα σκαλιά της Θύρας 7, η οποία συγκίνησε μιλώντας και για τα παιδιά του ΠΑΟΚ που χάθηκαν πρόσφατα στη Ρουμανία.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ όπως και η ΠΑΕ ΑΕΚ έστειλαν στεφάνια ενώ αντιπροσωπεία οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ βρέθηκε στο σημείο για να καταθέσει στεφάνι και για να δείξει πως δεν χωρούν αντιπαλότητες σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη ζωή.
Από την ομάδα του Ολυμπιακού που έπαιζε εκείνο το μεσημέρι της 8ης Φεβρουαρίου 1981 στο Καραϊσκάκη ήταν ο Μάικλ Γαλάκος που πέτυχε τρία γκολ και ο Νίκος Βαμβακούλας που σημείωσε άλλο ένα. Εκεί ήταν και η Λόλα Νταϊφά η οποία ήταν τότε υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και γραφείου Τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός η οποία μίλησε για τις συνθήκες της τραγωδίας.
Τη μνήμη των θυμάτων τίμησαν με την παρουσία τους οι ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ του Ολυμπιακού με τους προπονητές τους Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Γιώργο Μπαρτζώκα αλλά και ομάδες του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού και το ΔΣ των βετεράνων ποδοσφαιριστών.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος εκεί ήταν ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, με τους συνεργάτες του, οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος αλλά και ο πρόεδρος του ΟΣΦΠ Μιχάλης Κουντούρης. Το παρών έδωσε και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.
Ο κόσμος του Ολυμπιακού μετά το μνημόσυνο αποθέωσε τον Γιώργο Μπαρτζώκα και ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές να κερδίσουν την Κυριακή τον Παναθηναϊκό.
