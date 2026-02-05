Ρονάλντο, Μέσι, Βινίσιους: Η εξωγηπεδική κόντρα με άρωμα… γυναίκας
Ρονάλντο, Μέσι, Βινίσιους: Η εξωγηπεδική κόντρα με άρωμα… γυναίκας

Τα μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου δεν ξεχωρίζουν μόνο εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου με τις επιδόσεις τους

Δεν είναι οι μόνοι που «κατακτούν» το κοινό με τις επιδόσεις τους, καθώς υπάρχει και μία πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου που, ανεξάρτητα με την επιτυχία που σημειώνουν τα ινδάλματά τους, που παρακολουθεί… στενά και τις συζύγους-συντρόφους των αγαπημένων τους ποδοσφαιριστών μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Επιχειρηματίες, μοντέλα, ινφλουένσερς, αλλά και καλλιτέχνιδες, διαθέτουν εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και σε άλλα social media, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τη σύζυγο του Κριστιάνο Ρονάλντο, Χεορχίνα Ροντρίγκες και τη Βραζιλιάνα, Βιρτζίνια Φονσέκα, σύντροφο του αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους.

