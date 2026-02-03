Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Άλωσε την Προύσα η ΑΕΚ, 93-90 την Τόφας και πάει φουλ για πρωτιά, βίντεο
Βήμα πρωτιάς για την Ένωση στο BCL , με τον Γκρέι να έχει 23 πόντους και τον Μπάρτλεϊ να μετρά 21
Φοβερή ΑΕΚ και στην Τουρκία. Η Βασίλισσα έδειξε τα... δόντια της σε άλλο ένα ματς και με χαρακτήρα και προσωπικότητα, δραπέτευσε με από την έδρα της Τόφας για να πάει στο 3-0 και να ρίξει τους ηττημένους στο 1-2.
Τόφας - ΑΕΚ: Το ματς
Με το τρίποντο του Μπάρτλεϊ η ΑΕΚ πέρασε μπροστά με 6-8 στο 4'. Ο Γκρέι με τρίποντο με ταμπλό έκανε το 16-20, με την Ένωση να ξεκινά το ματς με 5/7 τρίποντο. Η Βασίλισσα συνέχισε να δημιουργεί θέματα στην Τόφας και ο Νάναλι με τρίποντο έγραψε το 18-25, ένα λεπτό πριν το τέλος της περιόδου.
Η Τόφας μπήκε καλύτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο και ο Μπεσόν ισοφάρισε σε 27-27 στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Φλόιντ έγραψε το 41-34 στο 17', αλλά η ΑΕΚ το μάζεψε στο ημίχρονο, καθώς ο Φλιώνης έφτασε τους 9 πόντους και μείωσε σε 44-42.
Ο Γουίτλι έκανε το 50-49 για τους Τούρκους, ενώ ο Μπράουν έκανε το 54-54 για την Ένωση, δύο λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου. Ο Λεκαβίτσιους αστόχησε στο τέλος του δεκαλέπτου και το σκορ έμεινε στο 58-54,
Ο Μπεσόν έκανε το 69-65 στο 34', αλλά ο Μπάρτλεϊ απάντησε για το 69-67. Ο Χαραλαμπόπουλος με άλλο ένα μεγάλο τρίποντο το τελευταίο διάστημα, έκανε το 71-73 στο 36'. Ο Πέρεζ ισοφάρισε σε 75-75 στο 38'. Ο Μπλάζεβιτς με δύο βολές έγραψε το 77-75, αλλά ο Γκρέι ισοφάρισε στα 40 δευτερόλεπτα. Ο Χαραλαμπόπουλος δεν σκόραρε από κοντά στο τελευταίο δευτερόλεπτο και το ματς πηγε στην παράταση.
Ο Λεκαβίτσιους με δύο τρίποντα στην παράταση έκανε το 86-86, ενώ ο Χαραλαμπόπουλος έκανε το 83-86. Ο Μπεσόν μείωσε σε 89-91 στα 35 δευτερόλεπτα. Ο Λεκαβίτσιους κλειδωσε το ματς με δύο βολές για ένα μεγάλο διπλο της ΑΕΚ.
Τα δεκάλεπτα: 20-27, 44-42, 58-54, 77-77, 90-93.
