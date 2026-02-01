ΠΑΟΚ: Αγωνία και εξετάσεις για Κωνσταντέλια
ΠΑΟΚ: Αγωνία και εξετάσεις για Κωνσταντέλια
Ο νεαρός άσος του ΠΑΟΚ αποχώρησε με μυικό πρόβλημα στο 41' και εκφράζονται φόβοι ότι έχει υποστεί θλάση
Μία από τις χειρότερες εβδομάδες της καριέρας του βιώνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.
Το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (29/1) στο 41ο λεπτό του εκτός έδρας αγώνα με τη Λιόν αποβλήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του, ενώ σήμερα (1/2) στον εντός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό, πάλι στο 41ο λεπτό αποχώρησε από το γήπεδο με πρόβλημα στον δεξί οπίσθιο μηριαίο.
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θλάση, αλλά η κατάσταση του θα ξεκαθαρίσει οριστικά το πρωί της Τρίτης οπότε και θα υποβληθεί σε μαγνητική.
Και μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα η αγωνία στον ΠΑΟΚ θα χτυπήσει... κόκκινο.
