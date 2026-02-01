Λουτσέσκου: Ο τρόπος που ο ΠΑΟΚ και η Θεσσαλονίκη έρχονται κοντά και δείχνουν τον σεβασμό τους είναι κάτι εξωπραγματικό
Ο Ρουμάνος τεχνικός υποκλίθηκε στους παίκτες του, αλλά και στον κόσμο του ΠΑΟΚ
Οι ασπρόμαυροι επικράτησαν με 4-1 του Πανσερραϊκού σ' ένα από τα πιο δύσκολα και... περίπλοκα ματς της σύγχρονης ιστορίας τους με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να στέκεται στην ενότητα που έδειξε η ασπρόμαυρη οικογένεια μετά την τραγωδία και τον θάνατο των επτά οπαδών στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.
«Δεν είναι εύκολο να παίζεις σε μια τέτοια κατάσταση, μια λυπημένη εβδομάδα για εμάς. Ξοδέψαμε πολλή ενέργεια σε πνευματικό και σωματικό επίπεδο την Πέμπτη παίζοντας και με 10 παίκτες για μεγάλο διάστημα. Έπρεπε σήμερα να μπούμε απόλυτα συγκεντρωμένοι, χωρίς να δώσουμε ελπίδα στον αντίπαλο και το κάναμε με τον καλύτερο τρόπο.
Κάθε παίκτης που αγωνίστηκε έδωσε τον καλύτερο του εαυτό, έδειξαν ότι έχουν κίνητρο. Και αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί. Είναι μια νίκη για τον κόσμο μας, αλλά και για τη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν», είπε αρχικά ο προπονητής του ΠΑΟΚ και συμπλήρωσε με νόημα:
«Νιώθω εντυπωσιασμένος. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλο μέρος που οι άνθρωποι να είναι τόσο ενωμένοι όπως εδώ. Τραγωδίες συμβαίνουν, άνθρωποι υποφέρουν, όμως ο τρόπος που ο ΠΑΟΚ και η Θεσσαλονίκη έρχονται κοντά και δείχνουν τον σεβασμό τους είναι κάτι εξωπραγματικό. Ο τρόπος συμπεριφοράς, ο τρόπος που δείχνουν τα συναισθήματα και την αγάπη τους για τους ανθρώπους που ανήκουν με αυτή την οικογένεια είναι εντυπωσιακός».
