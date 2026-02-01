Ο Αλκαράθ έχει κερδίσει 7 Grand Slam στα 22 του, τι έκαναν οι Φέντερερ, Ναδάλ, Τζόκοβιτς στην ηλικία του
Ο κόσμος του τένις ήδη συγκρίνει τον θαυματουργό Ισπανό με την «αγία τριάδα» του αθλήματος
Ο Κάρλος Αλκαράθ συνεχίζει να γράφει ιστορία στο παγκόσμιο τένις, αφού κατέκτησε και το Australian Open στα 22 του χρόνια και έγινε ο νεότερος στην ιστορία του αθλήματος που καταφέρνει να πάρει και τα 4 grand slam.
Έχει επίσης ένα ασύλληπτο ρεκόρ 7-1 νίκες όταν αγωνίζεται σε τελικούς Grand Slams διοργανώσεων και μάλιστα κατόρθωσε να γίνει ο 1ος παίκτης που κέρδισε τον Djokovic σε τελικό στη Rod Laver Arena της Μελβούρνης.
Ο Αλκαράθ είναι μόλις 22 ετών και έχει καταφέρει πράγματα που ούτε οι 3 goats (Φέντερερ, Ναδάλ, Τζόκοβιτς) δεν είχαν καταφέρει. Έχει τα φόντα, αν δεν αντιμετωπίσει τραυματισμούς να γίνει ο απόλυτος στην ιστορία του αθλήματος.
Τι είχανε κάνει όμως αυτοί οι 3 στην ηλικία του Αλκαράθ και ποια τρόπαια είχαν κατακτήσει; Πίσω από τα 7 του Αλκαράθ βρίσκεται ο Ραφαέλ Ναδάλ, που είχε κατακτήσει ήδη 5 (4 Roland Garros, US Open), ο Τζόκοβιτς τα είχε καταφέρει μόνο στο Australian Open, όπως και ο Φέντερερ.
