Η κατάταξη στη EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν στη LDLC Arena
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βιλερμπάν με 78-79 στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τη Μακάμπι. Έτσι, οι «πράσινοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 15-10 ενόψει της διπλής αγωνιστικής και των αναμετρήσεων με τη Ρεάλ Μαδρίτης (3/2, 21:15, εντός) και την Παρτίζαν (5/2, 21:30, εκτός).
Παρί - Ρεάλ Μαδρίτης 98-92
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου
Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές 79-62
Χάποελ - Μπάγερν 64-79
Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 87-75
Αρμάνι Μιλάνο - Παρτίζαν 85-79
Βαλένθια - Μακάμπι 94-83
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου
Μονακό - Βίρτους Μπολόνια 82-84
Δείτε ΕΔΩ τα highlights του αγώνα Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν
Η κατάταξη
* Φενέρμπαχτσε 17-7
* Ολυμπιακός 16-8
* Χάποελ Τελ Αβίβ 16-8
Βαλένθια 16-9
Ρεάλ Μαδρίτης 16-9
Μπαρτσελόνα 16-9
Ερυθρός Αστέρας 15-10
Μονακό 15-10
Παναθηναϊκός 15-10
Ζάλγκιρις 14-11
Βίρτους Μπολόνια 12-13
Αρμάνι Μιλάνο 12-13
Dubai Basketball 11-14
Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-15
Μπάγερν Μονάχου 10-15
Μπασκόνια 9-16
* Παρί 8-16
Παρτίζαν 8-17
Βιλερμπάν 6-19
Αναντολού Εφές 6-19
Εκκρεμούν
Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
Dubai Basketball - Ολυμπιακός (18:00)
Εφές - Βαλένθια (19:30)
Ζάλγκιρις - Μονακό (20:00)
Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ (21:00)
Μακάμπι - Παρτίζαν (21:05)
Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης (21:15)
Μπάγερν - Παρί (21:30)
Μπαρτσελόνα - Φενέρμπαχτσε (21:30)
Αρμάνι Μιλάνο - Μπασκόνια (21:30)
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου
Βίρτους Μπολόνια - Βιλερμπάν (21:30)
