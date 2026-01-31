Η κατάταξη στη EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού
SPORTS

Η κατάταξη στη EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν στη LDLC Arena

Η κατάταξη στη EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού
10 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βιλερμπάν με 78-79 στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τη Μακάμπι. Έτσι, οι «πράσινοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 15-10 ενόψει της διπλής αγωνιστικής και των αναμετρήσεων με τη Ρεάλ Μαδρίτης (3/2, 21:15, εντός) και την Παρτίζαν (5/2, 21:30, εκτός).

Δείτε ΕΔΩ τα highlights του αγώνα Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν

Αποτελέσματα-15η αγωνιστική

Τρίτη 27 Ιανουαρίου

Παρί - Ρεάλ Μαδρίτης 98-92

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές 79-62
Χάποελ - Μπάγερν 64-79
Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 87-75
Κλείσιμο
Αρμάνι Μιλάνο - Παρτίζαν 85-79
Βαλένθια - Μακάμπι 94-83

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

Μονακό - Βίρτους Μπολόνια 82-84
Ερυθρός Αστέρας - Dubai Basketball 95-92
Μπασκόνια - Ζάλγκιρις 102-91
Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός 78-79

Η κατάταξη

* Φενέρμπαχτσε 17-7
* Ολυμπιακός 16-8
* Χάποελ Τελ Αβίβ 16-8
Βαλένθια 16-9
Ρεάλ Μαδρίτης 16-9
Μπαρτσελόνα 16-9
Ερυθρός Αστέρας 15-10
Μονακό 15-10
Παναθηναϊκός 15-10
Ζάλγκιρις 14-11
Βίρτους Μπολόνια 12-13
Αρμάνι Μιλάνο 12-13
Dubai Basketball 11-14
Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-15
Μπάγερν Μονάχου 10-15
Μπασκόνια 9-16
* Παρί 8-16
Παρτίζαν 8-17
Βιλερμπάν 6-19
Αναντολού Εφές 6-19

Εκκρεμούν

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Επόμενη αγωνιστική (16η)

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου

Dubai Basketball - Ολυμπιακός (18:00)
Εφές - Βαλένθια (19:30)
Ζάλγκιρις - Μονακό (20:00)
Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ (21:00)
Μακάμπι - Παρτίζαν (21:05)
Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης (21:15)
Μπάγερν - Παρί (21:30)
Μπαρτσελόνα - Φενέρμπαχτσε (21:30)
Αρμάνι Μιλάνο - Μπασκόνια (21:30)

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

Βίρτους Μπολόνια - Βιλερμπάν (21:30)


gazzetta.gr
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης