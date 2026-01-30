Ολυμπιακός: Τιμωρία μιας αγωνιστικής στον Βεζένκοφ για το επεισόδιο με τον Πετρόπουλο
Ο αθλητικός δικαστής τιμώρησε με μια αγωνιστική τον μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού και με πρόστιμο τον καλαθοσφαιριστή του Κολοσσού
Ο Αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ τιμώρησε με ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής τον Σάσα Βεζένκοφ για το επεισόδιο που είχε με τον Ανδρέα Πετρόπουλο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό στη Ρόδο.
Αντίθετα στον Ανδρέα Πετρόπουλο επιβλήθηκε πρόστιμο 1400 ευρώ. Θυμίζουμε ότι ο Σάσα Βεζένκοφ αλλά και η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχουν κληθεί σε ακρόαση και από τη ΔΕΑΒ.
Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν θ' αγωνιστεί στις 31/1 στον αγώνα του Ολυμπιακού με το Περιστέρι για τη Basket League.
Η ανακοίνωση του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ
Επιβάλλεται : 1) Στον Βεζένκοβ Αλεξάντερ Καλαθοσφαιριστή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής μέρας και χρηματικό πρόστιμό χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00€) για το πειθαρχικό παράπτωμα της υβριστικής συμπεριφοράς (έργω εξύβριση) προς αντίπαλο αθλητή, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα τηςΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ) που διεξήχθη την 25-1-2026 και
2) Στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ)χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ για υβριστικό σύνθημα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα κατά τον ως άνω αγώνα.
