Ολυμπιακός: Σήμερα η κλήρωση για την επόμενη φάση του Champions League
Αταλάντα ή Μπαγερ Λεβερκούζεν θα είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει η ομάδα του Πειραιά στην ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης
Μετά τον θρίαμβο στο Άμστερνταμ, ο Ολυμπιακός μαθαίνει σήμερα (13:00) τον αντίπαλό του στα playoffs του Champions League, από την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στη Νιόν της Ελβετίας.
Οι Ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν μια σπουδαία πρόκριση επικρατώντας με 2-1 του Άγιαξ στην Ολλανδία το βράδυ της Τετάρτης (28/1). Με αυτό το αποτέλεσμα, εξασφάλισαν τη συνέχεια στη διοργάνωση και έμαθαν τους πιθανούς αντιπάλους τους.
Πιο συγκεκριμένα, τερμάτισαν 18οι στη συνολική βαθμολογία και θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Αταλάντα ή Λεβερκούζεν, που κατέλαβαν την 15η και 16η θέση. Η κλήρωση για τον Ολυμπιακό θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1, ενώ τα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα για τις 17/18 και 24/25 Φεβρουαρίου.
Η κλήρωση περιλαμβάνει τις ομάδες τερμάτισαν από την 9η έως την 24η θέση στη League phase, με τις οκτώ πρώτες ομάδες της να έχουν προκριθεί αυτόματα στη φάση των «16».
Τα ζευγάρια της κλήρωσης:
Ρεάλ Μαδρίτης/ Ίντερ- Μπόντο Γκλιμτ/Μπενφίκα
Παρί Σεν Ζερμέν/ Νιούκαστλ- Μονακό/Καραμπάγκ
Γιουβέντους/ Ατλέτικο Μαδρίτης- Μπριζ/Γαλατασαράι
Αταλάντα/Μπάγερ Λεβερκούζεν- Ολυμπιακός/ Μπορούσια Ντόρτμουντ
Οι οκτώ ομάδες που θα επικρατήσουν στα playoffs της νοκ άουτ φάσης προκρίνονται στη φάση των «16», η κλήρωση της οποίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.
Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας είναι:
Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα,, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Σίτι.
Οι ημερομηνίες της φάσης νοκ άουτ Champions League:
Playoffs της φάσης νοκ άουτ: 17/18 & 24/25 Φεβρουαρίου 2026
Κλήρωση φάσης των «16», προημιτελικών, ημιτελικών: 27 Φεβρουαρίου 2026
Φάση των «16»: 10/11 & 17/18 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026
Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη).
