Παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές ΠΑΟΚ: Στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες
Παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές ΠΑΟΚ: Στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες

Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ αναφέρουν ότι ο Δικέφαλος του Βορρά δεν είναι απλά μια ομάδα αλλά μνήμες και άνθρωποι

Παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές ΠΑΟΚ: Στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες
Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ εξέδωσαν ανακοίνωση για την απώλεια των 7 φιλάθλων της ομάδας σε δυστύχημα στη Ρουμανία. 

Η σχετική ανακοίνωση 

«Με ανείπωτη θλίψη στεκόμαστε μπροστά στο τραγικό γεγονός που βύθισε στο πένθος όλους μας.

Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ εκφράζουμε από καρδιάς τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων.

Ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλά μια ομάδα. Είναι οικογένεια, μνήμες και άνθρωποι. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε όσους δοκιμάζονται από αυτή τη βαριά απώλεια.

Με σεβασμό,

Οι Παλαίμαχοι Ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ».

