Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
Μυστακίδης για τον χαμό των φίλων του ΠΑΟΚ: «Αντί να φτάσουν στη Γαλλία για να δουν την ομάδα να κερδίζει, έχασαν άδικα τη ζωή τους»
Μυστακίδης για τον χαμό των φίλων του ΠΑΟΚ: «Αντί να φτάσουν στη Γαλλία για να δουν την ομάδα να κερδίζει, έχασαν άδικα τη ζωή τους»
Συντετριμμένος στη δήλωσή του ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τους αδικοχαμένους φίλους του και το τροχαίο στη Ρουμανία
Τα συλληπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του πολύνεκρου τροχαίο δυστυχήματος στη Ρουμανία έδωσε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, μέσω της ιστοσελίδας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ το απόγευμα της Τρίτης (27/1).
«Είμαστε όλοι βαθιά συντετριμμένοι από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε φιλάθλους μας.
Τα παιδιά ταξίδευαν για να στηρίξουν την αγαπημένη μας ομάδα, τον ΠΑΟΚ.
Αντί να φτάσουν στη Γαλλία για να δουν την ομάδα να κερδίζει, έχασαν τόσο άδικα και πρόωρα τη ζωή τους με τον πιο τραγικό τρόπο.
Στέλνουμε τα πιο ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.
Στεκόμαστε στο πλευρό τους, όπως και σε όσους τραυματίστηκαν και δίνουν τη δική τους μάχη, και τους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές», αναφέρει η δήλωση του μεγαλομετόχου της ομάδας μπάσκετ.
«Είμαστε όλοι βαθιά συντετριμμένοι από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε φιλάθλους μας.
Τα παιδιά ταξίδευαν για να στηρίξουν την αγαπημένη μας ομάδα, τον ΠΑΟΚ.
Αντί να φτάσουν στη Γαλλία για να δουν την ομάδα να κερδίζει, έχασαν τόσο άδικα και πρόωρα τη ζωή τους με τον πιο τραγικό τρόπο.
Στέλνουμε τα πιο ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.
Στεκόμαστε στο πλευρό τους, όπως και σε όσους τραυματίστηκαν και δίνουν τη δική τους μάχη, και τους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές», αναφέρει η δήλωση του μεγαλομετόχου της ομάδας μπάσκετ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα