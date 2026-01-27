Μυστακίδης για τον χαμό των φίλων του ΠΑΟΚ: «Αντί να φτάσουν στη Γαλλία για να δουν την ομάδα να κερδίζει, έχασαν άδικα τη ζωή τους»
Τα συλληπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του πολύνεκρου τροχαίο δυστυχήματος στη Ρουμανία έδωσε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, μέσω της ιστοσελίδας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ το απόγευμα της Τρίτης (27/1).

«Είμαστε όλοι βαθιά συντετριμμένοι από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε φιλάθλους μας.

Τα παιδιά ταξίδευαν για να στηρίξουν την αγαπημένη μας ομάδα, τον ΠΑΟΚ.

Αντί να φτάσουν στη Γαλλία για να δουν την ομάδα να κερδίζει, έχασαν τόσο άδικα και πρόωρα τη ζωή τους με τον πιο τραγικό τρόπο.

Στέλνουμε τα πιο ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.

Στεκόμαστε στο πλευρό τους, όπως και σε όσους τραυματίστηκαν και δίνουν τη δική τους μάχη, και τους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές», αναφέρει η δήλωση του μεγαλομετόχου της ομάδας μπάσκετ.
