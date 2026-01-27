Άδωνις Γεωργιάδης για το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση
Επαφές του υπουργού Υγείας με τις ρουμανικές αρχές – Η Ελλάδα είναι έτοιμη για κάθε είδους βοήθεια ή για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα μεταφέρονται οι τρεις τραυματίες του δυστυχήματος με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στην Τιμισοάρα, ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
Από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, επικοινώνησα με τις Ρουμανικές Αρχές και συγκεκριμένα με τον ομόλογο μου Υπουργό Υγείας της Ρουμανίας κ. Alexandru Rogobete και με τον Υφυπουργό Διαχείρισης Κρίσεων κ. Raed Arafat. Οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση και αυτή την στιγμή μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Περισσότερες πληροφορίες για την υγεία τους θα έχουμε σε λίγη ώρα. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε κάθε είδους βοήθεια που θα χρειαστεί ή να τους μεταφέρουμε στην Ελλάδα εάν αυτό κρίνουν οι γιατροί. Έχουμε αρίστη συνεργασία με τις Ρουμανικές Αρχές τις οποίες και ευχαριστούμε.
Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και την μεγάλη μου θλίψη στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ για το τραγικό αυτό δυστύχημα.
Από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, επικοινώνησα με τις Ρουμανικές Αρχές και συγκεκριμένα με τον ομόλογο μου Υπουργό Υγείας της Ρουμανίας κ. Alexandru Rogobete και με τον Υφυπουργό Διαχείρισης Κρίσεων κ. Raed Arafat. Οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση και αυτή την στιγμή μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Περισσότερες πληροφορίες για την υγεία τους θα έχουμε σε λίγη ώρα. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε κάθε είδους βοήθεια που θα χρειαστεί ή να τους μεταφέρουμε στην Ελλάδα εάν αυτό κρίνουν οι γιατροί. Έχουμε αρίστη συνεργασία με τις Ρουμανικές Αρχές τις οποίες και ευχαριστούμε.
Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και την μεγάλη μου θλίψη στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ για το τραγικό αυτό δυστύχημα.
