Υπέγραψε και ανακοινώνεται από την Μπόρνμουθ ο Χρήστος Μανδάς
SPORTS
Χρήστος Μανδάς Μπόρνμουθ Premier League

Υπέγραψε και ανακοινώνεται από την Μπόρνμουθ ο Χρήστος Μανδάς

Ποδοσφαιριστής της Μπόρνμουθ είναι ο Χρήστος Μανδάς, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο με τον αγγλικό σύλλογο

Υπέγραψε και ανακοινώνεται από την Μπόρνμουθ ο Χρήστος Μανδάς
Στον μαγικό κόσμο της Premier League ανήκει ο Χρήστος Μανδάς. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (26/01), ο 24χρονος πορτιέρε έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με την Μπόρνμουθ και απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας βρίσκεται στο Λονδίνο από την Κυριακή το βράδυ (25/01) και τη Δευτέρα ξεναγήθηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, πέρασε από τις καθιερωμένες εξετάσεις και υπέγραψε με τα «κεράσια», στα οποία θα είναι με τη μορφή δανεισμού μέχρι το καλοκαίρι.

Στη συμφωνία υπάρχει ενοίκιο ύψους 3 εκατ. ευρώ και υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι που αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ ενώ η Λάτσιο μπορεί να γίνει πλουσιότερη ακόμα περισσότερο (περίπου 1 με 1,5 εκατ. ευρώ) από κάποια συγκεκριμένα bonus του deal.

Πλέον απομένουν οι ανακοινώσεις σε λίγες ώρες από τώρα και δεν αποκλείεται να δούμε το όνομα του διεθνή κίπερ στην αποστολή της Μπόρνμουθ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Γουλβς το Σάββατο (31/1) για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Πηγή: Gazzetta.gr


Πηγή: Gazzetta.gr

Thema Insights

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης