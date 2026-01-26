ΠΑΟΚ: Ανεβάζει την προσφορά για Χόρχε Σάντσες και πιέζει για deal με Κρουζ Αζούλ
Ο Χόρχε Σάντσες παραμένει ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο να ανεβάζει την προσφορά του και τις διαπραγματεύσεις με την Κρουζ Αζούλ να βρίσκονται σε εξέλιξη

Η υπόθεση του Χόρχε Σάντσες παραμένει ψηλά στη μεταγραφική ατζέντα του ΠΑΟΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν περάσει πλέον από το στάδιο της διερεύνησης σε αυτό της ουσιαστικής διαπραγμάτευσης με την Κρουζ Αζούλ.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ, έχοντας ήδη συμφωνήσει σε όλα με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν από το Μεξικό, η αρχική προσφορά του ΠΑΟΚ κινείται κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που οι απαιτήσεις της Κρουζ Αζούλ τοποθετούνται αρχικά κοντά στα 2,5 εκατομμύρια.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, αν οι Μεξικανοί δεν ανεβάσουν περαιτέρω τον πήχη, υπάρχει έδαφος για συμφωνία. Σε περίπτωση που η Κρουζ Αζούλ επιμείνει στο ποσό των 2,5 εκατ., ο ΠΑΟΚ φέρεται διατεθειμένος να βελτιώσει οριακά την πρότασή του, ανεβαίνοντας στα 2,1-2,2 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς όμως να ξεφύγει από το πλαίσιο που έχει θέσει.

Από την πρώτη στιγμή, η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά αποκλειστικά αγορά και όχι δανεισμό, καθώς η μεξικανική ομάδα δεν μπαίνει σε διαδικασία παραχώρησης του ποδοσφαιριστή με άλλη μορφή.

Ενδεικτικό του κλίματος που υπάρχει είναι και το δημοσίευμα του Μεξικανού ρεπόρτερ Χεράλδο Γκονσάλες, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ο ΠΑΟΚ βελτίωσε την πρότασή του για τον Χόρχε Σάντσες. Ο ελληνικός σύλλογος κατέθεσε ανώτερη πρόταση τόσο προς την Κρουζ Αζούλ όσο και στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις και από την Ελλάδα πιέζουν: ο ΠΑΟΚ τον θέλει πάση θυσία και επιταχύνει για να κλείσει τη συμφωνία».

Ο Χόρχε Σάντσες, γεννημένος στις 10 Δεκεμβρίου 1997, διαθέτει ευρωπαϊκή εμπειρία, έχοντας αγωνιστεί σε Άγιαξ (2022-23) και Πόρτο (2023-24), ενώ το καλοκαίρι του 2024 επέστρεψε στο Μεξικό για λογαριασμό της Κρουζ Αζούλ, από την οποία ο ΠΑΟΚ έχει ήδη αποκτήσει τον Γιώργο Γιακουμάκη με τη μορφή δανεισμού.

Ως επιβεβαίωση ότι βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, ο Χόρχε Σάντσες αγωνίστηκε βασικός την Κυριακή στο φιλικό της εθνικής Μεξικού απέναντι στη Βολιβία (ήττα 0-1), στο Estadio Ramón Aguilera Costas, πριν αντικατασταθεί στο 58ο λεπτό.

Ο 29χρονος δεξιός μπακ είχε 83,3% ακρίβεια στις πάσες και 87,5% κερδισμένες μονομαχίες, στοιχεία που αποτυπώνουν τη σταθερότητά του και τη φυσική του ετοιμότητα, σε μια περίοδο όπου το όνομά του βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική ατζέντα του ΠΑΟΚ.

Πηγή:www.gazzetta.gr
