Μπενίτεθ: «Με βάση την εικόνα του δεύτερου μέρους αξίζαμε να νικήσουμε, θα παλέψουμε μέχρι τέλους»
Ο Ισπανός τεχνικός παραδέχθηκε το έλλειμμα ενέργειας και την μέτρια εικόνα του πρώτου μέρους στο Περιστέρι, δίνοντας το σύνθημα για αντεπίθεση διαρκείας
Ο Παναθηναϊκός άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στο Περιστέρι, μένοντας στο 0-0 με τον Ατρόμητο για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ απέτυχε να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ της και να πλησιάσει την πρώτη τετράδα, με τον Ισπανό προπονητή να εμφανίζεται προβληματισμένος αναγνωρίζοντας πως η ομάδα του άργησε να «ξυπνήσει» στον αγώνα:
«Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο θα έπρεπε. Οι αντίπαλοι προσπαθούσαν πάρα πολύ. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν καλύτεροι, είχαμε μία πάρα πολύ καλή ευκαιρία, αλλά δυστυχώς δεν πετύχαμε το γκολ. Από ό,τι φάνηκε, αυτό δεν ήταν αρκετό», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Για τη μάχη της 4ης θέσης ο Ισπανός τεχνικός σημείωσε: «Σίγουρα είμαστε ανήσυχοι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα παλέψουμε μέχρι τέλους. Κάθε ματς για μας θα είναι τελικός».
Ο Μπενίτεθ απέδωσε μέρος της κακής απόδοσης στην κόπωση, λέγοντας: «Είχαμε κάποια προβλήματα, παίκτες που δεν ήταν στο 100% από πλευράς ενέργειας, ενώ είχαμε και τον τραυματισμό του Πέδρο».
Σχετικά με τη μεταμόρφωση της ομάδας ανάμεσα στις εγχώριες και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ο Ισπανός επέμεινε πως στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός άξιζε κάτι παραπάνω:
«Με βάση την εικόνα του δεύτερου μέρους αξίζαμε να νικήσουμε. Είχαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες, προσπαθούσαμε, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να πετύχουμε το γκολ και γι’ αυτό έμεινε αυτό το αποτέλεσμα».
