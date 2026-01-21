Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Πελεγκρίνι: «Δύσκολο το ματς με τον ΠΑΟΚ, κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα»
Ο Χιλιανός τεχνικός της Μπέτις έπλεξε το εγκώμιο του ΠΑΟΚ ενόψει της μεταξύ τους κόντρας στην Τούμπα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League
Η Μπέτις δοκιμάζεται αύριο (Πέμπτη, 22/1) στη Θεσσαλονίκη στην έδρα του ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική του Europa League, σε ένα κομβικό παιχνίδι για τις δυο ομάδες. Από τη μια πλευρά οι Βερδιμπλάνκος κυνηγούν την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16» της διοργάνωσης, την ίδια στιγμή που το σύνολο του Ρασβάν Λουτσέσκου βρίσκεται σε τροχιά play-offs.
Ενόψει της μεταξύ τους κόντρας το βράδυ της Πέμπτης (22/1, 19:45) ο προπονητής των Ισπανών, Μανουέλ Πελεγκρίνι, χαρακτήρισε κορυφαία ομάδα τους Θεσσαλονικείς και προειδοποίησε πως οι ποδοσφαιριστές του έχουν ένα απαιτητικό ματς μπροστά τους.
Αναλυτικά ο Πελεγκρίνι μίλησε:
Για το ματς με τον ΠΑΟΚ: «Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματός τους, που θέλει να προκριθεί στην επόμενη φάση του Europa League. Ελπίζουμε να διατηρήσουμε το ίδιο επίπεδο που έχουμε δείξει φέτος στην Ευρώπη. Έχουμε 14 βαθμούς, είμαστε αήττητοι και πρέπει να προσπαθήσουμε να πάρουμε άλλους τρεις για να τερματίσουμε στην πρώτη οκτάδα. Ελπίζουμε να δούμε μια καλή εμφάνιση της Μπέτις»
Για την διαθεσιμότητα του Κωνσταντέλια: «Δεν νομίζω ότι ένας παίκτης θα αλλάξει το στιλ παιχνιδιού. Όλες οι ομάδες έχουν απουσίες».
Για τον στόχο της πρώτης οκτάδας: «Δεν θα ήταν καθοριστικό, αλλά θα ήταν πολύ σημαντικό. Κοιτάζοντας το πρόγραμμα, αν παίξουμε στους 32 της φάσης και συνεχίσουμε στο Κύπελλο, θα έχουμε αγώνες μέσα στην εβδομάδα για οκτώ εβδομάδες συνεχόμενα. Εκτός από αυτό, είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τη φάση των 32, ώστε να μπορέσουμε να παίξουμε καλά και να διατηρήσουμε την ορμή μας στη διοργάνωση».
Για το αν θα αγωνιστεί ο Αμπντέ που ήρθε κατευθείαν από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής: «Χωρίς αμφιβολία, αυτό δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιστρέψει. Έχει μείνει εκτός ομάδας για λίγο και έρχεται μετά από μια μεγάλη απογοήτευση από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Έχουμε λίγους παίκτες, και είναι έτοιμος να παίξει αν κληθεί. Ο ίδιος ήθελε να έρθει και να ενωθεί με την ομάδα».
Για την πιθανή μεταγραφική ενίσχυση της Μπέτις: «Ως προπονητές, όλοι θέλουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα, και το ίδιο θέλουν και οι παίκτες. Όσο πιο δυνατή είναι η ομάδα, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να διεκδικήσουμε κάτι. Έχω επίσης πει ότι ένα νέο όνομα είναι το ένα, και μια ενίσχυση είναι κάτι άλλο. Για να φέρεις μια ενίσχυση, χρειάζεσαι μεγαλύτερο ποσό χρημάτων από αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Προτιμώ να μην κάνω εικασίες γι’ αυτό.
Για τα όσα συνέβησαν στο τελικό του Copa Africa: «Θεώρησα ότι ήταν απαράδεκτο. Είναι μεγάλη ζημιά για το ποδόσφαιρο, με τόσο σημαντικές ομάδες όπως αυτές στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Δεν νομίζω ότι ένα τέτοιο πέναλτι πρέπει να αποφασίζεται στο 95ο λεπτό· υπάρχουν πολλά παρόμοια σε κάθε κόρνερ. Ο διαιτητής και το VAR έκαναν λάθος που το έδωσαν, όπως και η αντίδραση της Σενεγάλης, η οποία είναι ακατάλληλη για αυτό το άθλημα, γιατί αλλιώς όλοι θα έπαιρναν τη δικαιοσύνη στα χέρια τους».
Πάμπλο Φορνάλς: Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλός
Τους ποδοσφαιριστές της Μπέτις εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου ο Πάμπλο Φορνάλς. Ο 29χρονος μέσος επεσήμανε πως η Μπέτις έχει δουλέψει για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ενώ, αναφερόμενος στον εαυτό του, δήλωσε ότι στόχος είναι οι καλές εμφανίσεις μέσω των «μπέτικος» ώστε να κληθεί στην εθνική Ισπανίας για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Φορνάλς:
Για τα τελευταία θετικά αποτελέσματα της Μπέτις: «Η ομάδα φαίνεται ότι μπορεί να συνεχίσει να κερδίζει, στο σερί που “ τρέχει”. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε στο αυριανό παιχνίδι, είναι να κλειδώσουμε τη θέση μας στην πρώτη οχτάδα. Γι’ αυτό έχουμε δουλέψει κι αυτός είναι ο στόχος μας».
Για τις προσωπικές του φιλοδοξίες: «Γενικά υπάρχει σα σκέψη το Μουντιάλ, δουλεύω εντός και εκτός γηπέδου, δε γίνεται να μην υπάρχει στο μυαλό. Τα νούμερα δείχνουν ότι είμαι στην καλύτερη σεζόν της καριέρας μου. Ελπίζω να υπάρξει και καλύτερη και μάλιστα αυτή να είναι στην Μπέτις».
Για το τελευταίο (νικηφόρο) παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ και πόσο θα επηρεάσει το ματς με τον ΠΑΟΚ: «Με την Μπέτις ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να παίζουμε όλο και καλύτερα. Το παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ ήταν μεγάλο ματς από μεριά μας. Θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, αλλά μας μένουν πολλά ακόμη παιχνίδια γι’ αυτό θέλουμε να βελτιωνόμαστε διαρκώς και να αντιμετωπίζουμε τους αγώνες με τον ίδιο τρόπο. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλός, τον έχουμε διαβάσει, και στο να κρατάει μπάλα και στο να αντεπιτίθεται, είναι επικίνδυνος».
