Βλάχος: «Όλοι έπαιξαν για την ομάδα, αξίζουμε την ευκαιρία για μετάλλιο», δείτε βίντεο

Τι δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος μετά την επικράτηση και επί της Ιταλίας με 15-13 και την πρόκριση της Ελλάδας στα ημιτελικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου