Βλάχος: «Όλοι έπαιξαν για την ομάδα, αξίζουμε την ευκαιρία για μετάλλιο», δείτε βίντεο
SPORTS
Εθνική πόλο ανδρών Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Θοδωρής Βλάχος

Βλάχος: «Όλοι έπαιξαν για την ομάδα, αξίζουμε την ευκαιρία για μετάλλιο», δείτε βίντεο

Τι δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος μετά την επικράτηση και επί της Ιταλίας με 15-13 και την πρόκριση της Ελλάδας στα ημιτελικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου

Βλάχος: «Όλοι έπαιξαν για την ομάδα, αξίζουμε την ευκαιρία για μετάλλιο», δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η εθνική ομάδα πόλο δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Ιταλία, επικράτησε με 15-13 και μια αγωνιστική πριν από το τέλος της β' φάσης των ομίλων, καπάρωσε την 1η θέση στον δικό της όμιλο και την παρουσία της στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βελιγράδι.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ 2 Σπορ εξήρε την προσπάθεια των διεθνών και χαρακτήρισε δίκαιη την επιστροφή της Ελλάδας έπειτα από 10 χρόνια στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης.

«Ήταν ένας από τους βασικούς μας στόχους, προκρινόμαστε με τα δικά μας χέρια κι αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, με τη μέχρι τώρα απόδοσή μας είμαστε πανάξια στα ημιτελικά, αξίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο.

Τα παιδιά ήταν αποφασισμένα, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, είναι ενωμένοι, δεν φάνηκε η απουσία του Γενηδουνιά, αυτό είναι το καλό με αυτή την ομάδα, όλοι έπαιξαν για την ομάδα, είχαμε πολύ καλή απόδοση κυρίως στην άμυνα, στην επίθεση δείξαμε πολλές αρετές, πολλή υπομονή, χωρίς επιπόλαιες κινήσεις.

Ήδη θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τον αντίπαλό μας στα ημιτελικά, θα είναι η Ισπανία ή η Ουγγαρία από εμάς εξαρτάται. Δεν μπορώ να διαλέξω αντίπαλο, είναι διαφορετικές ομάδες».



1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης