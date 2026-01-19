La Liga, Σοσιεδάδ-Μπαρτσελόνα 2-1: Τα δοκάρια κι ο Ρεμίρο φρέναραν τους Καταλανούς, δείτε τα γκολ

Η ήττα των μπλαουγκράνα στο Σαν Σεμπαστιάν έδωσε τη δυνατότητα στ η Ρεάλ Μαδρίτης να μειώσει στον ένα βαθμό την απόσταση από την κορυφή