La Liga, Σοσιεδάδ-Μπαρτσελόνα 2-1: Τα δοκάρια κι ο Ρεμίρο φρέναραν τους Καταλανούς, δείτε τα γκολ
Η ήττα των μπλαουγκράνα στο Σαν Σεμπαστιάν έδωσε τη δυνατότητα στη Ρεάλ Μαδρίτης να μειώσει στον ένα βαθμό την απόσταση από την κορυφή
Νέο ενδιαφέρον πήρε το ισπανικό πρωτάθλημα μετά την αποψινή ήττα της Μπαρτσελόνα (τρίτη στη La Liga) από τη Σοσιεδάδ στο Σαν Σεμπαστιάν με 2-1.
Ότι και να έκανε απόψε η ομάδα του Χανσι Φλικ δεν είχε αποτέλεσμα, όσο κι αν προσπάθησαν οι παίκτες του να διασπάσουν την άμυνα των Βάσκων σταματούσαν είτε στα δοκάρια, είτε στον Ρεμίρο. Ως εκ τούτου, μετά το άσχημο αποτέλεσμα αυτό για τους «μπλαουγκράνα», η Ρεάλ Μαδρίτης μείωσε στον ένα βαθμό την απόσταση από την κορυφή και, πλέον, τα πάντα είναι ανοιχτά στη μάχη του τίτλου μετά από 20 αγωνιστικές.
Τρομερό ματς έγινε στο Σαν Σεμπαστιάν ήταν άκρως αποτελεσματική απέναντι σε μία Μπαρτσελόνα που στάθηκε πολύ άτυχη (τέσσερα δύο δοκάρια και δύο ακυρωθέντα γκολ μετά από χρήση του VAR), ενώ απέναντί της είχε και τον τερματοφύλακα των Βάσκων, Άλεξ Ρεμίρο, ο οποίος έκανε το ματς της ζωής του με απίστευτες επεμβάσεις και στα δύο ημίχρονα.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν μπροστά στο σκορ στο 32' με το δυνατό σουτ του Ογιαρθάμπαλ, ωστόσο, οι Καταλανοί κατάφεραν να νικήσουν τον Ρεμίρο στο 70ό λεπτό με την κεφαλιά του Ράσφορντ στο 70', επτά λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.
Ωστόσο, με τη σέντρα οι παίκτες της Σοσιεδάδ ανέκτησαν και πάλι το προβάδισμα μετά από φάση διαρκείας στα καρέ του Γκαρσία με τον Γουέδες να σκοράρει με καταπληκτικό σουτ στο 71'. Η Μπάρτσα δεν κατάφερε ν' αντιδράσει στη συνέχεια, γνωρίζοντας την τρίτη ήττα εντός των τειχών.
Ρεάλ Μαδρίτης-Λεβάντε 2-0 (58' πέν. Μπαμπέ, 65' Ασένσιο)
Μαγιόρκα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2 (5', 42', 69' πέν. Μουρίκι - 8' Γκόμες, 45' Νίκο Γουίλιαμς)
Οσασούνα-Οβιέδο 3-2 (45', 75' Μπούντιμιρ, 90'+3 Μουνιόθ - 40' Βίνας, 68' Ρέινα)
Μπέτις-Βιγιαρεάλ 2-0 (57' Ρουιμπάλ, 83' Φορνάλς)
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 20ής αγωνιστικής της ισπανικής LaLiga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:Εσπανιόλ-Τζιρόνα 0-2 (45'+3' πέν., 90'+3' Βάνατ)
Ρεάλ Μαδρίτης 48
Βιγιαρεάλ 41 -19αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 41
Εσπανιόλ 34
Μπέτις 32
Θέλτα 32
Αθλέτικ Μπιλμπάο 24
Τζιρόνα 24
Έλτσε 23 -19αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 22
Οσασούνα 22
Ρεάλ Σοσιεδάδ 21
Μαγιόρκα 21
Χετάφε 21
Σεβίλη 20 -19αγ.
Βαλένθια 20
Αλαβές 19
Λεβάντε 14 -19αγ.
Οβιέδο 13
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)Μπαρτσελόνα 49
