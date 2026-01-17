Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε αν παραμένει... Παναθηναϊκός: «Μην με τρομάζετε έτσι», απάντησε γελώντας
Ο πρωθυπουργός, ο οποίος είναι φίλαθλος του Ολυμπιακού, δέχθηκε την ερώτηση αν παραμένει φίλος του Παναθηναϊκού, ως πείραγμα από τον παρουσιαστή
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνέντευξής του στην εκπομπή του Νίκου Μάνεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε να αιφνιδιάζεται από μία ερώτηση του δημοσιογράφου με δόση χιούμορ.
Συγκεκριμένα, η κουβέντα πήγε στη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, όταν ο πρωθυπουργός δέχθηκε και ένα πείραγμα από τον παρουσιαστή.
Ο πρωθυπουργός, ο οποίος είναι φίλαθλος του Ολυμπιακού, δέχθηκε την ερώτηση αν παραμένει φίλος του Παναθηναϊκού, απαντώντας: «Τι είναι αυτά που λέτε; Μην με τρομάζετε έτσι».
Ενώ εν συνεχεία ευχήθηκε να βρεθούν και οι δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four: «Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κάναμε αυτό που έπρεπε. Φέραμε το Final 4 στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα ελπίζουμε να είναι και οι δύο ελληνικές ομάδες. Εμείς πάντως, κάναμε αυτό που έπρεπε».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη:
