Euroleague: Θρίαμβος της Ρεάλ στο clasico, δεν αφήνει την κορυφή η Χαποέλ, δείτε βίντεο
Η Βασίλισσα επικράτησε εύκολα των Καταλανών με 80-61 - Οι Ισραηλινοί νίκησαν με 81-73 τη Βιλερμπάν - Συνεχίζει το «κυνήγι» της κορυφής η Φενερ, 82-79 την Βαλένθια
Η Ρεάλ ήταν η μεγάλη νικήτρια απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 80-61, ενώ η Χάποελ συνέχισε να ηγείται της κατάταξης κερδίζοντας μέσα στη Λιόν τη Βιλερμπάν με 73-81. Στο άλλο ματς της βραδιάς, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην Κωνσταντινούπολη της Βαλένθια με 82-79 και παρέμεινε στις πιο υψηλές θέσεις της κατάταξης στην Euroleague μετά την ολοκλήρωση της 22ης αγωνιστικής. Θυμίζουμε ότι την ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από το Βελιγράδι κερδίζοντας εύκολα την Παρτίζαν ενώ αντίθετα ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο Μόναχο από την Μπάγερν.
H Ρεάλ κυριάρχησε στο ευρωπαϊκό clasico της 22ης αγωνιστικής στη Euroleague, γράφοντας το «δύο στα δύο» τη φετινή σεζόν επί της Μπαρτσελόνα, πιάνοντας τους Καταλανούς με ρεκόρ 14-8 και κάνοντας άλμα τετράδας! Η «Βασίλισσα» έφτασε άνετα στη νίκη με 80-61 επί των «μπλαουγκράνα» στη Μαδρίτη, με την άμυνα να έχει την τιμητική της!
Με απόλυτο έλεγχο των ριμπάουντ και την άμυνα σε πρώτο πλάνο, η Ρεάλ μπήκε ουσιαστικά σε τροχιά νίκης από το πρώτο ημίχρονο, όταν κράτησε την Μπαρτσελόνα στους 31 πόντους και πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +12 (43-31). Η αμυντική προσέγγιση των γηπεδούχων παρέμεινε ίδια και αναλλοίωτη στο δεύτερο εικοσάλεπτο, με τη διαφορά να ανεβαίνει διαρκώς και να φτάνει ακόμη και τους 21 πόντους στο 36΄ (76-55), μετατρέποντας σε... περίπατο για τη Ρεάλ το clasico.
Μεγάλη εμφάνιση από τον Ουσμάν Γκαρούμπα με 16 πόντους, ενώ 12 πρόσθεσε ο έτερος σέντερ των νικητών, Έντι Ταβάρες. Διψήφιος και ο Μάριο Χεζόνια (12π.), όπως και ο Γκάμπριελ Ντεκ (12π.). Από την Μπαρτσελόνα των 15 λαθών και των απογοητευτικών ποσοστών ευστοχίας από τα 6,75 (4/18 τρίποντα) πάλεψε ο Ντάριο Μπριθουέλα με 14 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 21-14, 43-31, 63-47, 80-61
Η Χαποέλ Τελ Αβίβ... δεινοπάθησε μέχρι το 35΄, αλλά όταν βρήκε ρυθμό από τα 6,75 μπήκε σε τροχιά νίκης και δεν απειλήθηκε μέχρι το φινάλε, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε με 81-73 της Βιλερμπάν στην LDLC Arena, για την 22η αγωνιστική, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη διαδοχική νίκη της και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 15-6. Στον αντίποδα, η γαλλική ομάδα υποχώρησε στο 6-16.
Η Χαποέλ Τελ Αβίβ... δεινοπάθησε μέχρι το 35΄, αλλά όταν βρήκε ρυθμό από τα 6,75 μπήκε σε τροχιά νίκης και δεν απειλήθηκε μέχρι το φινάλε, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε με 81-73 της Βιλερμπάν στην LDLC Arena, για την 22η αγωνιστική, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη διαδοχική νίκη της και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 15-6. Στον αντίποδα, η γαλλική ομάδα υποχώρησε στο 6-16.
Η αδυναμία που παρουσίασαν οι Ισραηλινοί στα τρίποντα (τελείωσαν τον αγώνα με 3/15), έβαλαν τη Βιλερμπάν από νωρίς σε θέση ισχύος. Οι Γάλλοι, οι οποίοι βρέθηκαν ακόμη και στο +12 στο 22΄ (45-33), είχαν τον έλεγχο του ματς, αλλά οι φιλοξενούμενοι είχαν περισσότερες προσωπικότητες για να βγουν μπροστά όταν η μπάλα άρχισε να καίει.
Η Χαποέλ βρήκε το πρώτο της εύστοχο τρίποντο στην εκπνοή της τρίτης περιόδου, μειώνοντας 58-57 και αφού πρώτα είχε ενεργοποιήσει την άμυνα της, ενώ με δύο κολλητά από Ουέινραϊτ και Τζόουνς φρόντισε από το ισόπαλο 68-68 στο 35΄ να ξεφύγει με +6 (68-74) και να μην κοιτάξει πίσω μέχρι το φινάλε...
Με 18 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 μπλοκ ο Νταν Οτούρου οδήγησε την επίθεση της Χαποέλ, ενώ 17 πόντους πρόσθεσε ο Ελάια Μπράιαντ. Από τη Βιλερμπάν ξεχώρισε ο Γκλιν Ουάτσον με 17 επίσης με 17 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 16-16, 38-31, 58-57, 73-81
Η Φενερμπαχτσέ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, συνεχίζοντας την αναρρίχηση της προς την κορυφή, ενώ έχει εκκρεμότητα το εκτός έδρας ματς με τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε με 82-79 της Βαλένθια, για την 22η αγωνιστική, βελτιώνοντας σε 14-7 το ρεκόρ της και υποχρεώνοντας τις «νυχτερίδες» στη δεύτερη σερί ήττα τους και όγδοη εφετινή, με την οποία έχασαν την ευκαιρία να παραμείνουν στο... ρετιρέ της βαθμολογίας.
Η τουρκική ομάδα βασίστηκε σε ένα σερί 12-0 στην εκκίνηση του αγώνα, όταν από το εις βάρος της 16-18 στο 6΄ έγραψε στον φωτεινό πίνακα το 28-18 στο 9΄. Ακόμη κι όταν η Βαλένθια αντέδρασε ισοφαρίζοντας σε 30-30 στο 13΄, είχε τις λύσεις για ένα επιμέρους σκορ 15-4, με το οποίο εξασφάλισε στο ημίχρονο μία διαφορά 13 πόντων (45-34).
Στο δεύτερο ημίχρονο και με διάρκεια στο κομμάτι της παραγωγικότητας, η Φενέρ δεν έχασε το προβάδισμα και έφτασε σχετικά άνετα στο τελικό 82-79.
Πρώτος σκόρερ της τουρκικής ομάδας ο Νάντο ντε Κολό, ο οποίος στην επιστροφή στην Πόλη για τη δεύτερη θητεία του στη Φενερμπαχτσέ αποθεώθηκε από το κοινό και τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους και 3 ασίστ σε 21 λεπτά συμμετοχής. Σπουδαία εμφάνιση και από τον Ουέιντ Μπόλντγουϊν, ο οποίος εκτός από 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ είχε και το κομβικό μπλοκ στον Μοντέρο στα 16΄΄ για τη λήξη, όταν ο τελευταίος από τα 6,75 προσπάθησε να ισοφαρίσει σε 80-80. Από τη Βαλένθια ξεχώρισε ο Νέιθαν Ρίβερς με 17 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 28-20, 45-34, 66-58, 82-79
Σε αναμετρήσεις της 22ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Παρτιζάν (Σερβία)–Ολυμπιακός 66-104
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Παναθηναϊκός 85-78
Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 72-80
Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 75-89
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 100-97
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 96-104
Παρί (Γαλλία)–Μονακό (Μονακό) 87-95
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Βαλένθια (Ισπανία) 82-79
Βιλερμπάν (Γαλλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 73-81
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 80-61
Βαθμολογία
1.Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 15-6
2.Μονακό (Μονακό) 15-7
3.Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 14-7
4.Βαλένθια (Ισπανία) 14-8
5.Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 14-8
6.Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 14-8
7.Ολυμπιακός 13-8
8.Παναθηναϊκός 13-9
9.Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 12-10
10.Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 12-10
11.Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-11
12.Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-11
13.Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-12
14.Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-13
15.Παρί (Γαλλία) 7-14
16.Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 8-14
17.Μπασκόνια (Ισπανία) 8-14
18.Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-16
19.Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-16
20.Παρτιζάν (Σερβία) 6-16
Η 23η αγωνιστική
Τρίτη 20/1
19:15 Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ
19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Εφές
19:45 Μονακό - Ερυθρός Αστέρας
21:00 Βιλερμπάν - Ζάλγκιρις Κάουνας
21:15 Παναθηναϊκός - Μπασκόνια
21:30 Μπάγερν Μονάχου - Παρτίζαν
21:30 Βαλένθια - Παρί
21:30 Μπαρτσελόνα - Ντουμπάι
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Αρμάνι Μιλάνο
Τετάρτη 21/1
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Φενέρμπαχτσε
