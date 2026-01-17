Euroleague: Θρίαμβος της Ρεάλ στο clasico, δεν αφήνει την κορυφή η Χαποέλ, δείτε βίντεο

Συνεχίζει το «κυνήγι» της κορυφής η Φενερμπαχτσέ

Η αδυναμία που παρουσίασαν οι Ισραηλινοί στα τρίποντα (τελείωσαν τον αγώνα με 3/15), έβαλαν τη Βιλερμπάν από νωρίς σε θέση ισχύος. Οι Γάλλοι, οι οποίοι βρέθηκαν ακόμη και στο +12 στο 22΄ (45-33), είχαν τον έλεγχο του ματς, αλλά οι φιλοξενούμενοι είχαν περισσότερες προσωπικότητες για να βγουν μπροστά όταν η μπάλα άρχισε να καίει.Η Χαποέλ βρήκε το πρώτο της εύστοχο τρίποντο στην εκπνοή της τρίτης περιόδου, μειώνοντας 58-57 και αφού πρώτα είχε ενεργοποιήσει την άμυνα της, ενώ με δύο κολλητά από Ουέινραϊτ και Τζόουνς φρόντισε από το ισόπαλο 68-68 στο 35΄ να ξεφύγει με +6 (68-74) και να μην κοιτάξει πίσω μέχρι το φινάλε...Με 18 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 μπλοκ ο Νταν Οτούρου οδήγησε την επίθεση της Χαποέλ, ενώ 17 πόντους πρόσθεσε ο Ελάια Μπράιαντ. Από τη Βιλερμπάν ξεχώρισε ο Γκλιν Ουάτσον με 17 επίσης με 17 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 16-16, 38-31, 58-57, 73-81Η Φενερμπαχτσέ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, συνεχίζοντας την αναρρίχηση της προς την κορυφή, ενώ έχει εκκρεμότητα το εκτός έδρας ματς με τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε με 82-79 της Βαλένθια, για την 22η αγωνιστική, βελτιώνοντας σε 14-7 το ρεκόρ της και υποχρεώνοντας τις «νυχτερίδες» στη δεύτερη σερί ήττα τους και όγδοη εφετινή, με την οποία έχασαν την ευκαιρία να παραμείνουν στο... ρετιρέ της βαθμολογίας.Η τουρκική ομάδα βασίστηκε σε ένα σερί 12-0 στην εκκίνηση του αγώνα, όταν από το εις βάρος της 16-18 στο 6΄ έγραψε στον φωτεινό πίνακα το 28-18 στο 9΄. Ακόμη κι όταν η Βαλένθια αντέδρασε ισοφαρίζοντας σε 30-30 στο 13΄, είχε τις λύσεις για ένα επιμέρους σκορ 15-4, με το οποίο εξασφάλισε στο ημίχρονο μία διαφορά 13 πόντων (45-34).Στο δεύτερο ημίχρονο και με διάρκεια στο κομμάτι της παραγωγικότητας, η Φενέρ δεν έχασε το προβάδισμα και έφτασε σχετικά άνετα στο τελικό 82-79.Πρώτος σκόρερ της τουρκικής ομάδας ο Νάντο ντε Κολό, ο οποίος στην επιστροφή στην Πόλη για τη δεύτερη θητεία του στη Φενερμπαχτσέ αποθεώθηκε από το κοινό και τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους και 3 ασίστ σε 21 λεπτά συμμετοχής. Σπουδαία εμφάνιση και από τον Ουέιντ Μπόλντγουϊν, ο οποίος εκτός από 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ είχε και το κομβικό μπλοκ στον Μοντέρο στα 16΄΄ για τη λήξη, όταν ο τελευταίος από τα 6,75 προσπάθησε να ισοφαρίσει σε 80-80. Από τη Βαλένθια ξεχώρισε ο Νέιθαν Ρίβερς με 17 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 28-20, 45-34, 66-58, 82-79Σε αναμετρήσεις της 22ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:Παρτιζάν (Σερβία)–Ολυμπιακός 66-104Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Παναθηναϊκός 85-78Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 72-80Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 75-89Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 100-97Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 96-104Παρί (Γαλλία)–Μονακό (Μονακό) 87-95Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Βαλένθια (Ισπανία) 82-79Βιλερμπάν (Γαλλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 73-81Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 80-61Βαθμολογία1.Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 15-62.Μονακό (Μονακό) 15-73.Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 14-74.Βαλένθια (Ισπανία) 14-85.Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 14-86.Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 14-87.Ολυμπιακός 13-88.Παναθηναϊκός 13-99.Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 12-1010.Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 12-1011.Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-1112.Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-1113.Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-1214.Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-1315.Παρί (Γαλλία) 7-1416.Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 8-1417.Μπασκόνια (Ισπανία) 8-1418.Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-1619.Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-1620.Παρτιζάν (Σερβία) 6-16Η 23η αγωνιστικήΤρίτη 20/119:15 Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Εφές19:45 Μονακό - Ερυθρός Αστέρας21:00 Βιλερμπάν - Ζάλγκιρις Κάουνας21:15 Παναθηναϊκός - Μπασκόνια21:30 Μπάγερν Μονάχου - Παρτίζαν21:30 Βαλένθια - Παρί21:30 Μπαρτσελόνα - Ντουμπάι21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Αρμάνι ΜιλάνοΤετάρτη 21/121:30 Βίρτους Μπολόνια - Φενέρμπαχτσε