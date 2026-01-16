Εθνική πόλο ανδρών: Τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές ο Γενηδουνιάς, χάνει το κρίσιμο ματς με την Ιταλία
Εθνική πόλο ανδρών: Τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές ο Γενηδουνιάς, χάνει το κρίσιμο ματς με την Ιταλία

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο αγωνιστικών, μετά την αποβολή του για βιαιοπραγία στο παιχνίδι με την Κροατία στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου

Χωρίς τον Ντίνο Γενηδουνιά θα υποχρεωθεί να αγωνιστεί η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών στο ντέρμπι της Β΄ φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου, με αντίπαλο την Ιταλία (Δευτέρα 19/1, 21:30).

Ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο αγωνιστικών, μετά την αποβολή του για βιαιοπραγία στο χθεσινό (15/1) ματς της Α΄ φάσης με την Κροατία, στο οποίο η ελληνική ομάδα κατάφερε να επικρατήσει με 11-10, παρότι έπαιξε με παίκτη λιγότερο στα τελευταία 3΄13΄΄.

Φυσικά, ο έμπειρος περιφερειακός θα λείψει και από την αυριανή (17/1, 19:00) πρεμιέρα του ΣΤ΄ ομίλου με την Τουρκία, κάτι που ήταν εξ αρχής δεδομένο, και θα επιστρέψει την Τετάρτη (21/1, 19:00), στο τελευταίο ματς της Β΄ φάσης με τη Ρουμανία.

