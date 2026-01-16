Euroleague: Νέα ήττα για τον Παναθηναϊκό που έπεσε στο 13-9, ανέβηκε στην κορυφή η Μονακό, δείτε βίντεο

Αρμάνι - Ερυθρός Αστέρας 96-104

Παρί - Μονακό 87-95

Εφές - Μπασκόνια 75-89

Ντουμπάι BC - Βίρτους Μπολόνια 72-80

Σε αναμετρήσεις της 22ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Βαθμολογία

Η 23η αγωνιστική

Η Μακάμπι πήρε σπουδαία νίκη επί της Ζάλγκιρις με 100-97 στο Τελ Αβίβ, για την 22η αγωνιστική της EuroLeague, βελτιώνοντας σε 9-13 το ρεκόρ της και υποχρεώνοντας τους Λιθουανούς στη δέκατη ήττα τους.Οι δύο ομάδες προσέφεραν συναρπαστικό θέαμα. Η Μακάμπι κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, με τους φιλοξενούμενους να παλεύουν για την ανατροπή μέχρι την κόρνα.Από την πρώτη περίοδο, οι δύο ομάδες αντάλλασσαν καλάθια. Κανείς δεν κατάφερε να ξεφύγει περισσότερο από πέντε πόντους, και το δεκάλεπτο έκλεισε 27-24 υπέρ των γηπεδούχων. Στη συνέχεια, με Λιφ, Λούντμπεργκ και Μπλατ να ανεβάζουν στροφές, η Μακάμπι πήγε στο +7 (43-36) στο 15’. Η Ζάλγκιρις όμως αντέδρασε και με buzzer-beater του Σιρβίντις έκλεισε το ημίχρονο στο 52-49.Στην τρίτη περίοδο, η Μακάμπι κατάφερε να ξεφύγει ακόμη και με 10 πόντους (67-57), αλλά οι Λιθουανοί με γρήγορο 5-0 σε 1 λεπτό μείωσαν σε 67-62. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε 78-71.Στο τέταρτο δεκάλεπτο, γράφτηκε μία πραγματική μάχη! Η Μακάμπι προηγήθηκε, αλλά η Ζάλγκιρις δεν έλεγε να παραδώσει τα όπλα. Στο 94-91 με 2’30’’ να απομένουν, το παιχνίδι έγινε θρίλερ. Ο Φρανσίσκο σκόραρε τρίποντο και μείωσε σε 96-94 με 90’’ στο ρολόι. Κάθε ριμπάουντ και κάθε μπάλα ήταν κρίσιμη, με παίκτες να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλον. Ο Φρανσίσκο αστόχησε σε τρίποντο για την ισοφάριση, και η Μακάμπι, πιο ψύχραιμη, έκλεισε το παιχνίδι στο 100-97.Κορυφαίο των νικητών ο Σόρκιν, Κλαρκ και Λιφ, οι οποίοι σημείωσαν από 17 πόντους, ενώ από τη Ζαλγκίρις πάλεψαν οι Φρανσίσκο (22π.) και Ράιτ (17π., 11ρ.).Τα δεκάλεπτα: 27-24, 52-49, 78-71, 100-97Στο Μιλάνο, ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να πάρει μια μεγάλη νίκη απέναντι στην Αρμάνι με 104-96 και με ρεκόρ 12-10 παρέμεινε στη δεκάδα. Στον αντίποδα, οι Ιταλοί υποχώρησαν στο 11-11 στην 11η θέση.Οι γηπεδούχοι έλεγχαν το παιχνίδι για τρία δεκάλεπτα, διατηρώντας μικρά προβαδίσματα και φαινομενικά ελέγχοντας τον ρυθμό. Ωστόσο, στην τέταρτη περίοδο κατέρρευσαν, με τους Σέρβους να τρέχουν ένα εκκωφαντικό επιμέρους σκορ 14-34 και να βάζουν... ταφόπλακα στα όνειρα των Ιταλών...Τα δεκάλεπτα: 25-27, 55-44, 82-70, 96-104Καλπάζει η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, που με την 6η συνεχόμενη νίκη της βρίσκεται στην κορυφή της Euroleague με 15-7 μετά από 22 αγωνιστικές. Αυτή τη φορά οι Μονεγάσκοι ξεπέρασαν το εμπόδιο της Παρί (7-14) την οποία νίκησαν 95-87 στη γαλλική πρωτεύουσα.Το ξεκίνημα του αγώνα και το 8-0 των γηπεδούχων (2΄) δεν προμήνυε με τίποτα τη συνέχεια. Από το σημείο εκείνο οι Γάλλοι δεν ξαναβρέθηκαν ποτέ μπροστά στο σκορ! Η Μονακό έχτισε διαφορά που έφτασε τους 12 πόντους (44-56 στο 21΄) και στη συνέχεια άντεξε στην αντεπίθεση των Γάλλων που μείωσαν στον πόντο με σερί 11-0 (55-56). Δεν τους επέτρεψε να περάσουν μπροστά, επανφέρε τη μέγιστη διαφορά (64-76 στο 30΄) και έφτασε στη νίκη με το τελικό 95-87. Εντυπωσιακός ο Μάικ Τζέιμς με 23π. (3/7 τρίποντα), 5ρ., 4ασ. και πολύ καλοί οι Ντιαλό με 16π. (2/6), Μίροτιτς με 11π. (3/4) και 9ρ. Πρώτος σκόρερ της Παρί, ο ... συνήθης ύποπτος Ναντίρ Ιφί με 19π.Τα δεκάλεπτα: 23-27, 43-52, 64-76, 87-95Η Μπασκόνια... έσπασε το ρόδι εκτός έδρας στην εφετινή Euroleague, μετά από 22 αγωνιστικές! Οι Βάσκοι πέρασαν με 89-75 από την Κωνσταντινούπολη, απέναντι στην Αναντολού Εφές, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη διαδοχική νίκη τους και όγδοη συνολικά. Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα υποχώρησε στο 6-16, μετρώντας 6 σερί ήττες.Οι Βάσκοι εξαργύρωσαν την ψυχραιμία που επέδειξαν στα 30 πρώτα λεπτά και φυσικά το εξαιρετικό τους τέταρτο δεκάλεπτο, όταν έδεσαν άμυνα και επίθεση και με επιμέρους σκορ 16-31 μετέτρεψαν σε... μονόλογο την αναμέτρηση, φτάνοντας άνετα στο τελικό 75-89.Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Ροντιόνς Κούρουκς με 18 πόντους και 4/4 τρίποντα, ενώ από την Αναντολού ξεχώρισε ο Τζόρνταν Λόιντ με 12.Τα δεκάλεπτα: 20-23, 42-40, 59-58, 75-89Το τρίτο «διπλό» της στην εφετινή Euroleague, πανηγύρισε στο Ντουμπάι η Βίρτους Μπολόνια, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα. Οι Ιταλοί επικράτησαν με 80-72 της ομάδας των Εμιράτων, για την 22η αγωνιστική, ισορροπώντας το ρεκόρ τους σε 11-11 και συνεχίζοντας την προσπάθεια να «πατήσουν» στη δεκάδα. Στον αντίποδα, η Ντουμπάι υποχώρησε στο 10-12.Σε ένα αμφίροπο παιχνίδι, η Βίρτους εξαργύρωσε την άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου, τη διάρκειά της στην επίθεση και το ξέσπασμα της τέταρτης περιόδου, όταν η Ντουμπάι επιχείρησε νέα ανατροπή. Συγκεκριμένα, με το σκορ ισόπαλο στο 65-65 στο 35΄, οι Ιταλοί βρήκαν ρυθμό από τα 6,75 και με δύο κολλητά τρίποντα (1 από Παγιόλα, 1 από Άλστον) ξέφυγαν με 65-71. Ο Έντουαρντς συντήρησε αυτή τη διαφορά των 6 πόντων, με τους φιλοξενούμενους να «κλειδώνουν» τη νίκη από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.Κορυφαίος των νικητών ο Κάρσεν Έντουαρνς με 21 πόντους, ενώ 17 πρόσθεσε ο Σαλιού Νιανγκ (με 17 ριμπάουντ!) και 12 ο Ντέρικ Άλστον. Από την Ντουμπάι πάλεψαν οι Αλέκσα Αβράμοβιτς και Ντουέιν Μπέικον με 17 και 16 πόντους, αντίστοιχα.Τα δεκάλεπτα: 23-23, 37-41, 53-60, 72-80Τετάρτη, 14 ΙανουαρίουΠαρτιζάν (Σερβία)–Ολυμπιακός 66-104Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Παναθηναϊκός 85-78Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 72-80Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 75-89Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 100-97Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 96-104Παρί (Γαλλία)–Μονακό (Μονακό) 87-95Παρασκευή, 16 ΙανουαρίουΦενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Βαλένθια (Ισπανία)Βιλερμπάν (Γαλλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (Ισπανία)Μονακό (Μονακό) 15-7Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 14-6Βαλένθια (Ισπανία) 14-7Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 14-7Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 13-7Ολυμπιακός 13-8Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 13-8Παναθηναϊκός 13-9Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 12-10Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 12-10Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-11Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-11Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-12Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-13Παρί (Γαλλία) 7-14Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 8-14Μπασκόνια (Ισπανία) 8-14Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-16Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-15Παρτιζάν (Σερβία) 6-16Τρίτη 20/119:15 Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Εφές19:45 Μονακό - Ερυθρός Αστέρας21:00 Βιλερμπάν - Ζάλγκιρις Κάουνας21:15 Παναθηναϊκός - Μπασκόνια21:30 Μπάγερν Μονάχου - Παρτίζαν21:30 Βαλένθια - Παρί21:30 Μπαρτσελόνα - Ντουμπάι21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Αρμάνι ΜιλάνοΤετάρτη 21/121:30 Βίρτους Μπολόνια - Φενέρμπαχτσε