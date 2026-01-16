Euroleague: Νέα ήττα για τον Παναθηναϊκό που έπεσε στο 13-9, ανέβηκε στην κορυφή η Μονακό, δείτε βίντεο
Euroleague: Νέα ήττα για τον Παναθηναϊκό που έπεσε στο 13-9, ανέβηκε στην κορυφή η Μονακό, δείτε βίντεο
Οι πράσινοι ηττήθηκαν στο Μόναχο με 85-78 από την Μπάγερν - Η ομάδα του Σπανούλη θριάμβευσε στο Παρίσι, 95-87 της Παρί - Νίκες και για Μακάμπι, Ερυθρό Αστέρα, Μπασκόνια και Βίρτους
Την τρίτη ήττα του στις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές της EuroLeague γνώρισε το βράδυ της Πέμπτης (15/1) ο Παναθηναϊκός, που λύγισε με 85-78 από την Μπάγερν στο Μόναχο και έτσι τον έριξε σε ρεκόρ 13-9 μετά από 22 αγωνιστικές. Στις ίδιες νίκες που βρίσκεται, δηλαδή και ο Ολυμπιακός με παιχνίδι λιγότερο, αυτό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε που εκκρεμεί από τον 1ο γύρο. Η Μονακό θριάμβευσε στο Παρίσι, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να επικρατεί της Παρί με 87-95 και να φτάνει τις 6 σερί νίκες. Η Μακάμπι πήρε το... θρίλερ με τη Ζαλγκίρις με 100-97 στο Τελ Αβίβ. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Μπασκόνια, 89-75 της Εφές στην Τουρκία. Ο Ερυθρός Αστέρας πέρασε εμφατικά με 96-104 από την έδρα της φορμαρισμένης Αρμάνι.
Οι «τρίποντες-βόμβες» της Μπάγερν στον... επίλογο του αγώνα, «γκρέμισαν» την συγκροτημένη εικόνα του Παναθηναϊκού μέχρι το 30΄, η παραγωγικότητα των «πράσινων» κατέρρευσε στο ίδιο διάστημα και το «τριφύλλι» ηττήθηκε στο Μόναχο, παραμένοντας εκτός εξάδας της Euroleague.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν «έπεσε» με 85-78 από τους Βαυαρούς, για την 22η αγωνιστική, βλέποντας το ρεκόρ της να υποχωρεί σε 13-9. Στον αντίποδα, η Μπάγερν επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 8-14.
Για 30 λεπτά, ο Παναθηναϊκός έδειχνε να ελέγχει τη... μοίρα του και να οδεύει σε ένα πολύτιμο «διπλό», παρά τις απουσίες των Κέντρικ Ναν, Ντίνου Μήτογλου και Νίκου Ρογκαβόπουλου. Ωστόσο, στην τέταρτη περίοδο, η έλλειψη φρεσκάδας, η κούραση και η περιορισμένη δημιουργικότητα στην επίθεση οδήγησαν σε ολοκληρωτική κατάρρευση. Οι Βαυαροί έτρεξαν ένα επιμέρους 27-14, εξαργυρώνοντας το «ζεστό χέρι» τους από τα 6,75 και ανατρέποντας κάθε προβάδισμα.
Ο Τζέριαν Γκραντ (17 πόντοι) και ο Τσεντί Όσμαν (20 πόντοι) πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις, αλλά η κούραση και η αστοχία στα κρίσιμα σουτ στο τέλος έκαναν την προσπάθεια μάταιη. Τα τρίποντα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν βρήκαν στόχο στο φινάλε, ενώ η Μπάγερν «τιμώρησε» από τα 6,75, εκμεταλλευόμενη κάθε αμυντική αδυναμία του Παναθηναϊκού. Το δίδυμο ψηλών Κένεθ Φαρίντ-Ομέρ Γιούρτσεβεν δεν μπόρεσε να δώσει λύσεις, ενώ η συμμετοχή του Μάριους Γκριγκόνις δεν έφερε την αναμενόμενη ώθηση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποψινή βραδιά ήταν ιστορική για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, Κώστα Σλούκα, καθώς έσπασε το φράγμα των 2.000 ασίστ στη Euroleague (έχει πλέον 2.003) και από τη δεύτερη θέση κυνηγάει τον Νικ Καλάθη (2.182) στην κορυφή της σχετικής λίστας.
Στον αντίποδα, ο Αντρέας Ομπστ ήταν ο πρωταγωνιστής των Γερμανών, σκοράροντας 15 πόντους και βάζοντας δύο καθοριστικά τρίποντα στο τελευταίο λεπτό. Σπουδαία εμφάνιση είχε και ο Τζουστίνιαν Τζέσαπ (16 πόντοι με 4/4 τρίποντα), ενώ ο Γουένιεν Γκάμπριελ πρόσθεσε 12 πόντους και 5 ριμπάουντ απέναντι στην πρώην ομάδα του. Την παράσταση, όμως, έκλεψε ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς με 9 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, κερδίζοντας τον τίτλο του «κρυφού χαρτιού» της Μπάγερν στο κρισιμότερο σημείο.
Τα δεκάλεπτα: 25-24, 40-43, 58-64, 85-78
Μπάγερν - Παναθηναϊκός 85-78
Τα δεκάλεπτα: 25-24, 40-43, 58-64, 85-78
Μακάμπι-Ζάλγκιρις 100-97
Η Μακάμπι πήρε σπουδαία νίκη επί της Ζάλγκιρις με 100-97 στο Τελ Αβίβ, για την 22η αγωνιστική της EuroLeague, βελτιώνοντας σε 9-13 το ρεκόρ της και υποχρεώνοντας τους Λιθουανούς στη δέκατη ήττα τους.
Οι δύο ομάδες προσέφεραν συναρπαστικό θέαμα. Η Μακάμπι κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, με τους φιλοξενούμενους να παλεύουν για την ανατροπή μέχρι την κόρνα.
Από την πρώτη περίοδο, οι δύο ομάδες αντάλλασσαν καλάθια. Κανείς δεν κατάφερε να ξεφύγει περισσότερο από πέντε πόντους, και το δεκάλεπτο έκλεισε 27-24 υπέρ των γηπεδούχων. Στη συνέχεια, με Λιφ, Λούντμπεργκ και Μπλατ να ανεβάζουν στροφές, η Μακάμπι πήγε στο +7 (43-36) στο 15’. Η Ζάλγκιρις όμως αντέδρασε και με buzzer-beater του Σιρβίντις έκλεισε το ημίχρονο στο 52-49.
Στην τρίτη περίοδο, η Μακάμπι κατάφερε να ξεφύγει ακόμη και με 10 πόντους (67-57), αλλά οι Λιθουανοί με γρήγορο 5-0 σε 1 λεπτό μείωσαν σε 67-62. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε 78-71.
Στο τέταρτο δεκάλεπτο, γράφτηκε μία πραγματική μάχη! Η Μακάμπι προηγήθηκε, αλλά η Ζάλγκιρις δεν έλεγε να παραδώσει τα όπλα. Στο 94-91 με 2’30’’ να απομένουν, το παιχνίδι έγινε θρίλερ. Ο Φρανσίσκο σκόραρε τρίποντο και μείωσε σε 96-94 με 90’’ στο ρολόι. Κάθε ριμπάουντ και κάθε μπάλα ήταν κρίσιμη, με παίκτες να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλον. Ο Φρανσίσκο αστόχησε σε τρίποντο για την ισοφάριση, και η Μακάμπι, πιο ψύχραιμη, έκλεισε το παιχνίδι στο 100-97.
Κορυφαίο των νικητών ο Σόρκιν, Κλαρκ και Λιφ, οι οποίοι σημείωσαν από 17 πόντους, ενώ από τη Ζαλγκίρις πάλεψαν οι Φρανσίσκο (22π.) και Ράιτ (17π., 11ρ.).
Τα δεκάλεπτα: 27-24, 52-49, 78-71, 100-97
Αρμάνι - Ερυθρός Αστέρας 96-104
Στο Μιλάνο, ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να πάρει μια μεγάλη νίκη απέναντι στην Αρμάνι με 104-96 και με ρεκόρ 12-10 παρέμεινε στη δεκάδα. Στον αντίποδα, οι Ιταλοί υποχώρησαν στο 11-11 στην 11η θέση.
Οι γηπεδούχοι έλεγχαν το παιχνίδι για τρία δεκάλεπτα, διατηρώντας μικρά προβαδίσματα και φαινομενικά ελέγχοντας τον ρυθμό. Ωστόσο, στην τέταρτη περίοδο κατέρρευσαν, με τους Σέρβους να τρέχουν ένα εκκωφαντικό επιμέρους σκορ 14-34 και να βάζουν... ταφόπλακα στα όνειρα των Ιταλών...
Τα δεκάλεπτα: 25-27, 55-44, 82-70, 96-104
Παρί - Μονακό 87-95
Καλπάζει η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, που με την 6η συνεχόμενη νίκη της βρίσκεται στην κορυφή της Euroleague με 15-7 μετά από 22 αγωνιστικές. Αυτή τη φορά οι Μονεγάσκοι ξεπέρασαν το εμπόδιο της Παρί (7-14) την οποία νίκησαν 95-87 στη γαλλική πρωτεύουσα.
Το ξεκίνημα του αγώνα και το 8-0 των γηπεδούχων (2΄) δεν προμήνυε με τίποτα τη συνέχεια. Από το σημείο εκείνο οι Γάλλοι δεν ξαναβρέθηκαν ποτέ μπροστά στο σκορ! Η Μονακό έχτισε διαφορά που έφτασε τους 12 πόντους (44-56 στο 21΄) και στη συνέχεια άντεξε στην αντεπίθεση των Γάλλων που μείωσαν στον πόντο με σερί 11-0 (55-56). Δεν τους επέτρεψε να περάσουν μπροστά, επανφέρε τη μέγιστη διαφορά (64-76 στο 30΄) και έφτασε στη νίκη με το τελικό 95-87. Εντυπωσιακός ο Μάικ Τζέιμς με 23π. (3/7 τρίποντα), 5ρ., 4ασ. και πολύ καλοί οι Ντιαλό με 16π. (2/6), Μίροτιτς με 11π. (3/4) και 9ρ. Πρώτος σκόρερ της Παρί, ο ... συνήθης ύποπτος Ναντίρ Ιφί με 19π.
Τα δεκάλεπτα: 23-27, 43-52, 64-76, 87-95
Εφές - Μπασκόνια 75-89
Η Μπασκόνια... έσπασε το ρόδι εκτός έδρας στην εφετινή Euroleague, μετά από 22 αγωνιστικές! Οι Βάσκοι πέρασαν με 89-75 από την Κωνσταντινούπολη, απέναντι στην Αναντολού Εφές, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη διαδοχική νίκη τους και όγδοη συνολικά. Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα υποχώρησε στο 6-16, μετρώντας 6 σερί ήττες.
Οι Βάσκοι εξαργύρωσαν την ψυχραιμία που επέδειξαν στα 30 πρώτα λεπτά και φυσικά το εξαιρετικό τους τέταρτο δεκάλεπτο, όταν έδεσαν άμυνα και επίθεση και με επιμέρους σκορ 16-31 μετέτρεψαν σε... μονόλογο την αναμέτρηση, φτάνοντας άνετα στο τελικό 75-89.
Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Ροντιόνς Κούρουκς με 18 πόντους και 4/4 τρίποντα, ενώ από την Αναντολού ξεχώρισε ο Τζόρνταν Λόιντ με 12.
Τα δεκάλεπτα: 20-23, 42-40, 59-58, 75-89
Ντουμπάι BC - Βίρτους Μπολόνια 72-80
Το τρίτο «διπλό» της στην εφετινή Euroleague, πανηγύρισε στο Ντουμπάι η Βίρτους Μπολόνια, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα. Οι Ιταλοί επικράτησαν με 80-72 της ομάδας των Εμιράτων, για την 22η αγωνιστική, ισορροπώντας το ρεκόρ τους σε 11-11 και συνεχίζοντας την προσπάθεια να «πατήσουν» στη δεκάδα. Στον αντίποδα, η Ντουμπάι υποχώρησε στο 10-12.
Σε ένα αμφίροπο παιχνίδι, η Βίρτους εξαργύρωσε την άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου, τη διάρκειά της στην επίθεση και το ξέσπασμα της τέταρτης περιόδου, όταν η Ντουμπάι επιχείρησε νέα ανατροπή. Συγκεκριμένα, με το σκορ ισόπαλο στο 65-65 στο 35΄, οι Ιταλοί βρήκαν ρυθμό από τα 6,75 και με δύο κολλητά τρίποντα (1 από Παγιόλα, 1 από Άλστον) ξέφυγαν με 65-71. Ο Έντουαρντς συντήρησε αυτή τη διαφορά των 6 πόντων, με τους φιλοξενούμενους να «κλειδώνουν» τη νίκη από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.
Κορυφαίος των νικητών ο Κάρσεν Έντουαρνς με 21 πόντους, ενώ 17 πρόσθεσε ο Σαλιού Νιανγκ (με 17 ριμπάουντ!) και 12 ο Ντέρικ Άλστον. Από την Ντουμπάι πάλεψαν οι Αλέκσα Αβράμοβιτς και Ντουέιν Μπέικον με 17 και 16 πόντους, αντίστοιχα.
Τα δεκάλεπτα: 23-23, 37-41, 53-60, 72-80
Σε αναμετρήσεις της 22ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου
Παρτιζάν (Σερβία)–Ολυμπιακός 66-104
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Παναθηναϊκός 85-78
Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 72-80
Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 75-89
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 100-97
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 96-104
Παρί (Γαλλία)–Μονακό (Μονακό) 87-95
Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Βαλένθια (Ισπανία)
Βιλερμπάν (Γαλλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
ΒαθμολογίαΜονακό (Μονακό) 15-7
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 14-6
Βαλένθια (Ισπανία) 14-7
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 14-7
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 13-7
Ολυμπιακός 13-8
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 13-8
Παναθηναϊκός 13-9
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 12-10
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 12-10
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-11
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-11
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-12
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-13
Παρί (Γαλλία) 7-14
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 8-14
Μπασκόνια (Ισπανία) 8-14
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-16
Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-15
Παρτιζάν (Σερβία) 6-16
Η 23η αγωνιστική
Τρίτη 20/1
19:15 Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ
19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Εφές
19:45 Μονακό - Ερυθρός Αστέρας
21:00 Βιλερμπάν - Ζάλγκιρις Κάουνας
21:15 Παναθηναϊκός - Μπασκόνια
21:30 Μπάγερν Μονάχου - Παρτίζαν
21:30 Βαλένθια - Παρί
21:30 Μπαρτσελόνα - Ντουμπάι
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Αρμάνι Μιλάνο
Τετάρτη 21/1
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Φενέρμπαχτσε
