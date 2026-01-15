Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Ντουμπάι BC - Βίρτους Μπολόνια 72-80: Μεγάλο «διπλό» για τους Ιταλούς, δείτε βίντεο
Κορυφαίος για τους Ιταλούς ο Νιάνγκ, ο οποίος πέτυχε double double με 17 πόντους και 17 ριμπάουντ
Την 11η νίκη τη σε 22 παιχνίδια, βρήκε η Βίρτoυς Μπολόνια επικρατώντας εκτός έδρας της Ντουμπάι με 80-72.
Το σύνολο του Ιβάνοβιτς, από την αρχή της αναμέτρησης επέβαλε την κυριαρχία του στο παιχνίδι και πέτυχε το «διπλό», ισοφαρίζοντας το ρεκόρ νικών και ηττών (11-11).
Μυθική εμφάνιση από τον Νιανγκ, που πέτυχε 17 πόντους, την ώρα που είχε ισάριθμα ριμπάουντ.
Ντουμπάι BC - Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας
Ο γρήγορος ρυθμός και η ευστοχία στην επίθεση της Ντουμπάι (3/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα), ήταν τα στοιχεία που κυριάρχησαν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και δώσανε το προβάδισμα στους γηπεδούχους (18-12, 7’).
Οι φιλοξενούμενοι, έκαναν ένα σερί (0-9) και πέρασαν μπροστά προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (18-21, 9’).
Οι άμυνες κυριάρχησαν στα πρώτα λεπτά της 2ης περιόδου και αυτό είχε αποτέλεσμα να πέσει ο ρυθμός της αναμέτρησης. Οι Ιταλοί το εκμεταλλεύτηκαν και κατάφεραν να ξεφύγουν με +6 (29-34, 17’).
Μετά την ανάπαυλα, το σύνολο του Ιβάνοβιτς είχε καλύτερο ρυθμό στο μπροστινό μέρος του παρκέ και με τον Έντουαρντς πρωταγωνιστή έκανε το (39-46, 24’).
Η Ντουμπάι, προσπαθούσε συνέχεια να ανακάμψει, δίχως επιτυχία, καθώς η Βίρτους είχες τις κατάλληλες απαντήσεις.
Με την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου, ο Αβράμοβιτς ευστόχησε σε τρίποντο, μειώνοντας στο καλάθι για την ομάδα του (58-60, 32') και έβαλε τους γηπεδούχους ξανά στο παιχνίδι.
Το σύνολο του Γκόλεμτας συνέχισε το σερί του και πέρασε μπροστά μετά από εύστοχο τρίποντο του Άντερσον (65-63, 34').
Προς το φινάλε, η ομάδα από την Μπολόνια, έβγαλε εκ νέου αντίδραση και με απόλυτο κυρίαρχο τον Έντουαρντς, καθώς και τον Νιανγκ ο οποίος είχε φτάσει τα (17ριμπ!) φάνηκε να «κλειδώνει» τη νίκη (69-76, 38').
Τα δεκάλεπτα: 23-23, 37-41, 53-60, 72-80
MVP: Ο Σαλιού Νιάνγκ ήταν πανταχού παρών με 17 πόντους (6/9 2π.) και 17 ριμπάουντ, με 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, ένα λάθος.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς πάλεψε σχεδόν μόνος του για την ανατροπή στο φινάλε, φτάνοντας τους 17 πόντους με 2/3 2π., 3/5 3π., 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λαθη.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 17 ριμπάουντ του Νιάνγκ, 7 εκ των οποίων επιθετικά.
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα