«Δεν ήξερα ότι ήρθα να προπονήσω παιδικό σταθμό!»: Η μέρα που ο Αλόνσο εξερράγη και άρχισε η αντίστροφη μέτρηση
Το άγνωστο επεισόδιο στο Βαλντεμπέμπας που σφράγισε το τέλος του Βάσκου – Η «τακτική κούραση» των παικτών, οι ψίθυροι για τον Αρμπελόα και η οριστική ρήξη
Η απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να επισημοποιήθηκε τον Ιανουάριο, ωστόσο η ρήξη είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα. Στα εσωτερικά της ομάδας, το «διαζύγιο» με την ποδοσφαιρική πραγματικότητα των αποδυτηρίων είχε ήδη δρομολογηθεί από τις αρχές Νοεμβρίου, όταν οι σχέσεις προπονητή και παικτών άρχισαν να φθείρονται ανεπανόρθωτα.
Το σημείο καμπής ήρθε σε μια προπόνηση λίγο μετά το Clasico, όταν ο Βάσκος τεχνικός ξέσπασε απέναντι στους ποδοσφαιριστές του. «Δεν ήξερα ότι ήρθα να προπονήσω παιδικό σταθμό», φέρεται να είπε, όχι ως απλή παρατήρηση, αλλά ως έκφραση έντονης απογοήτευσης και κόπωσης. Δεν επρόκειτο για μια συνηθισμένη φωνή για να «ξυπνήσει» την ομάδα, αλλά για μια φράση που αποκάλυψε το χάσμα που είχε δημιουργηθεί και άνοιξε μια πληγή η οποία δεν έκλεισε ποτέ. Ο Αλόνσο ένιωθε ότι έλειπε η σοβαρότητα. Οι παίκτες αντιμετώπιζαν με γκριμάτσες, ψιθύρους και έλλειψη διάθεσης την απαίτησή του για απόλυτη προσήλωση στη λεπτομέρεια.
Οι παίκτες ένιωθαν ότι τα προπονητικά προγράμματα ήταν υπερβολικά φορτωμένα σε τακτικό επίπεδο, με ατελείωτες οδηγίες, διορθώσεις και ανάλυση. Το βάρος της πληροφορίας θεωρήθηκε εξαντλητικό, ενώ η συνεχής παρουσία πολλών συνεργατών του προπονητή, με πρώτο τον άμεσο βοηθό του, δημιουργούσε αίσθημα ασφυξίας. Το κλίμα στο Βαλδεμπέμπας βάρυνε αισθητά και η καθημερινότητα έγινε όλο και πιο δύσκολη.
Από την άλλη πλευρά, ο Τσάμπι Αλόνσο είχε εντελώς διαφορετική οπτική. Θεωρούσε ότι δεν είχε στη διάθεσή του τον απαιτούμενο χρόνο για να δουλέψει τις ιδέες του, καθώς το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και η άμεση επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις άφησαν ελάχιστα περιθώρια προετοιμασίας. Πίστευε πως η ομάδα απείχε πολύ από το επίπεδο που ο ίδιος οραματιζόταν και προσπαθούσε να επιταχύνει τη διαδικασία, γεγονός που όμως έφερε σύγκρουση με τους παίκτες. Οι δύο πλευρές έπαψαν να κινούνται στον ίδιο ρυθμό.
Ενώ η ένταση κλιμακωνόταν, ένα όνομα άρχισε να κυκλοφορεί όλο και πιο έντονα ανάμεσα στους παίκτες: Άλβαρο Αρμπελόα. Ο μέχρι πρότινος τεχνικός της Καστίγια είχε συχνή παρουσία στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας και οι ποδοσφαιριστές άρχισαν να τον βλέπουν ως τη λύση στο πρόβλημα.
Είτε επειδή η διοίκηση άφηνε το όνομά του να διαρρεύσει για να «βολιδοσκοπήσει» το κλίμα, είτε επειδή οι ίδιοι οι παίκτες εκτιμούσαν τη δουλειά του, ο Αρμπελόα ήταν παρών πολύ πριν αναλάβει επίσημα τα ηνία.
Όταν ήρθε και η αγωνιστική κρίση, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Παρά την προσπάθεια των παικτών να στηρίξουν τον προπονητή στα δύσκολα, η εμπιστοσύνη είχε ήδη κλονιστεί. Το αρνητικό κλίμα μεταφέρθηκε στα διοικητικά γραφεία και η απόφαση έγινε μονόδρομος. Η ήττα στον τελικό του Σούπερ Καπ απλώς έβαλε την τελεία. Η αρχή του τέλους, όμως, είχε γραφτεί μήνες πριν, με μια φράση που συμπύκνωσε όλη την ένταση και τη φθορά μιας σχέσης που δεν άντεξε στον χρόνο.
