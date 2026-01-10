Μεντιλίμπαρ: «Δεν πίστευα όταν ήρθα στον Ολυμπιακό ότι θα πετύχω τόσα πολλά», βίντεο

Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες και στην κορυφή κερδίζοντας 2-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.Μετά τον αγώνα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στη NOVA για το διπλό αλλά και για όσα έχει πετύχει στον Ολυμπιακό. Στη συνέντευξη Τύπου ρωτήθηκε για το εάν υποστηρίζει το Μαρόκο του Ελ Κααμπί ή τη Νιγηρία του Μπρούνο στον ημιτελικό του Κόπα Άφρικα (14/1).Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις

«Κάναμε καλό πρώτο ημίχρονο. Κυριαρχήσαμε στο ματς, όχι τόσο στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν μας απείλησε ο Ατρόμητος. Χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες, έχουμε δύσκολο πρόγραμμα Είχαμε την ανάγκη να επιστρέψουμε στις νίκες. Χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες και έπρεπε να ξεκινήσουμε καλά αυτή την περίοδο».



Για τα 99 παιχνίδια του Ολυμπιακού και για τους τίτλους που έχει πάρει: «Δεν πίστευα όταν ήρθα στον Ολυμπιακό ότι θα πετύχω τόσα πολλά και θα βρίσκομαι στον πάγκο για 99 παιχνίδια. Παίζουμε με τον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά, πρέπει να κερδίσουμε και να συνεχίσουμε στο Κύπελλο Ελλάδας. Ακολουθεί η αναμέτρηση με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την Ευρώπη».

Ποια ομάδα θα υποστηρίξει στον αγώνα Νιγηρία-Μαρόκο: Ας κερδίσει ο καλύτερος, ένας από τους δύο θα επιστρέψει σε τέσσερις ημέρες ο Ελ Κααμπί ή ο Μπρούνο και θα δούμε ποιος θα είναι αυτός. Δεν μπορούμε να πούμε και στους δύο καλή τύχη και να πιάσει αυτό γιατί ο ένας από τους δύο θα περάσει στην επόμενη φάση, οπότε ας κερδίσει ο καλύτερος.