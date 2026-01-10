Συνεχίζεται η κόντρα της Σελέν Ερντέμ με τον ΠΑΣ Γιάννινα: «Δεχόμουν λεκτικές επιθέσεις για 40 λεπτά, οι παίκτριές μου έδωσαν την κατάλληλη απάντηση»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΣ στα Ιωάννινα για δεύτερη διαδοχική φορά, παίρνοντας το ροζ φύλλο στη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών, μετά από αυτό του Κυπέλλου.

Η Σελέν Ερντέμ απάντησε με δηλώσεις της, τονίζοντας ότι οι προπονητές του ΠΑΣ, Αρίστιππος Χαντέλης και Μάριος Μιχαήλ αρνήθηκαν να της δώσουν το χέρι πριν το τζάμπολ.

Θυμίζουμε πως ο συνεργάτης του Χαντέλη, ο Μάριος Μιχαήλ κατηγόρησε την Ερντέμ για ασέβεια στο πρόσφατο παιχνίδι του Κυπέλλου.

Οι δηλώσεις της Ερντέμ

«Οι παίκτριές μου έδωσαν την κατάλληλη απάντηση στο προπονητικό επιτελείο της αντίπαλης ομάδας, που αρνήθηκε να μου δώσει το χέρι στην τελετή του αγώνα, μέσω της απόδοσής τους στο γήπεδο.

Καταδικάζω τις άσχημες επιθέσεις που δέχτηκα ως γυναίκα στους από την εξέδρα των αντιπάλων δύο τελευταίους αγώνες.

Για 40 λεπτά δεχόμουν λεκτικές επιθέσεις εναντίον εμού και της οικογένειάς μου, και καταδικάζω όλους όσοι επέτρεψαν να συμβεί αυτό. Κάποιος πρέπει να βάλει ένα τέλος σε αυτό. Ελπίζω να λάβουν την απαραίτητη τιμωρία. Δώσαμε την απάντησή μας σε αυτή την ασέβεια μέσα στο γήπεδο. Συγχαίρω τις παίκτριές μου».