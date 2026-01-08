Επίθεση του ΠΑΣ Γιάννινα στην Σελέν Ερντέμ: «Το να γυρίσεις την πλάτη σου στην παρουσίαση της ομάδας μας είναι ασέβεια»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κίνηση της Τουρκάλας προπονήτριας να γυρίσει την πλάτη της κατά την παρουσίαση της πρώην ομάδας της - Από την πλευρά του Παναθηναϊκού υποστηρίζουν ότι η Ερντέμ δέχθηκε ύβρεις κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης