Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Επίθεση του ΠΑΣ Γιάννινα στην Σελέν Ερντέμ: «Το να γυρίσεις την πλάτη σου στην παρουσίαση της ομάδας μας είναι ασέβεια»
Επίθεση του ΠΑΣ Γιάννινα στην Σελέν Ερντέμ: «Το να γυρίσεις την πλάτη σου στην παρουσίαση της ομάδας μας είναι ασέβεια»
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κίνηση της Τουρκάλας προπονήτριας να γυρίσει την πλάτη της κατά την παρουσίαση της πρώην ομάδας της - Από την πλευρά του Παναθηναϊκού υποστηρίζουν ότι η Ερντέμ δέχθηκε ύβρεις κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης
O Παναθηναϊκός προκρίθηκε στο Final 4 του Κυπέλλου Γυναικών νικώντας με 75-66 τον ΠΑΣ στα Γιάννινα, σε ένα ματς που είχε έντονο τρίτο ημίχρονο, λόγω της Σελέν Ερντέμ, η οποία προπόνησε την ομάδα των Ιωαννίνων μέχρι τα μέσα της σεζόν 2024-25, όταν και μετακόμισε στις πράσινες.
Συγκεκριμένα, η Σελέν Ερντέμ, όπως ισχυρίζονται στον ΠΑΣ, γύρισε την πλάτη κατά την παρουσίαση της πρώην ομάδας της, κάτι που έφερε την αντίδραση από τον asistant κόουτς της ομάδας, Μάριο Μιχαήλ, να ξεσπά μέσα από τα social media.
Από την πλευρά του Παναθηναϊκού αναφέρουν ότι υπήρξαν ύβρεις απέναντι στην προπονήτρια της ομάδας από μερίδα οπαδών, στις οποίες η Τουρκάλα επέλεξε να απαντήσει έτσι.
Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Μιχαήλ για την Σελέν Ερντέμ:
«Καημένη Σέλεν Ερντέμ,
Το να γυρίσεις την πλάτη σου κατά τη διάρκεια των επίσημων παρουσιάσεων των ομάδων ήταν μια συνειδητή πράξη ασέβειας και απολύτως αντιεπαγγελματική.
Δεδομένου του προηγούμενου ρόλου σου στον ΠΑΣ Γιάννινα WBC, αυτή η συμπεριφορά είναι ακόμη πιο απαράδεκτη.
Αυτό το άθλημα απαιτεί σεβασμό. Ίσως να μην είσαι εξοικειωμένη με αυτή τη λέξη.
Ντροπή σου, Σέλεν.
Εκ μέρους του staff του ΠΑΣ Γιάννινα WBC,
Μάριος Μιχαήλ».
Συγκεκριμένα, η Σελέν Ερντέμ, όπως ισχυρίζονται στον ΠΑΣ, γύρισε την πλάτη κατά την παρουσίαση της πρώην ομάδας της, κάτι που έφερε την αντίδραση από τον asistant κόουτς της ομάδας, Μάριο Μιχαήλ, να ξεσπά μέσα από τα social media.
Από την πλευρά του Παναθηναϊκού αναφέρουν ότι υπήρξαν ύβρεις απέναντι στην προπονήτρια της ομάδας από μερίδα οπαδών, στις οποίες η Τουρκάλα επέλεξε να απαντήσει έτσι.
Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Μιχαήλ για την Σελέν Ερντέμ:
«Καημένη Σέλεν Ερντέμ,
Το να γυρίσεις την πλάτη σου κατά τη διάρκεια των επίσημων παρουσιάσεων των ομάδων ήταν μια συνειδητή πράξη ασέβειας και απολύτως αντιεπαγγελματική.
Δεδομένου του προηγούμενου ρόλου σου στον ΠΑΣ Γιάννινα WBC, αυτή η συμπεριφορά είναι ακόμη πιο απαράδεκτη.
Αυτό το άθλημα απαιτεί σεβασμό. Ίσως να μην είσαι εξοικειωμένη με αυτή τη λέξη.
Ντροπή σου, Σέλεν.
Εκ μέρους του staff του ΠΑΣ Γιάννινα WBC,
Μάριος Μιχαήλ».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα