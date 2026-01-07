Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Τζετ, ελικόπτερο και «Batmobile»: Ο Νεϊμάρ ποζάρει με τη συλλογή των 50 εκατ. ευρώ, δείτε βίντεο
Τζετ, ελικόπτερο και «Batmobile»: Ο Νεϊμάρ ποζάρει με τη συλλογή των 50 εκατ. ευρώ, δείτε βίντεο
«Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα» δηλώνει ο σταρ της Σάντος, παρουσιάζοντας τα νέα του αποκτήματα που «τρέλαναν» το Instagram και τους διάσημους φίλους του
Ο Νεϊμάρ δεν κρύβει ποτέ την αγάπη του για την πολυτέλεια και η τελευταία του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαίωσε πως ο Βραζιλιάνος σταρ ζει το δικό του... παραμύθι. Με τη φράση «Τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα», ο "Ney" πόζαρε δίπλα στα τρία νέα του «παιχνίδια», η συνολική αξία των οποίων φτάνει στα 50 εκατομμύρια ευρώ.
Ένας στόλος στα... μαύρα
Ο επιθετικός της Σάντος φαίνεται πως έχει αδυναμία στο μαύρο χρώμα, καθώς και τα τρία οχήματα είναι πλήρως εξατομικευμένα σε αυτή την απόχρωση.
Το ιδιωτικό τζετ (Dassault Falcon 900LX): Το πιο ακριβό κομμάτι της συλλογής του, αξίας 40 εκατ. ευρώ. Το αεροσκάφος, που πρόσφατα ανανεώθηκε εξωτερικά, διαθέτει τρεις κινητήρες, μπορεί να φιλοξενήσει έως 14 άτομα και χρησιμοποιείται για τα υπερατλαντικά ταξίδια του παίκτη.
Το ελικόπτερο (Airbus H145): Αξίας περίπου 8 εκατ. ευρώ. Ο Νεϊμάρ το χρησιμοποιεί καθημερινά για τη μετάβασή του από την έπαυλή του στο Μανγκαρατίμπα προς το προπονητικό κέντρο της Σάντος. Μάλιστα, κάθε πτήση του προς το «Rei Pelé» υπολογίζεται πως κοστίζει στον παίκτη περίπου 1.200 ευρώ.
Το «Batmobile»: Η πιο ιδιαίτερη προσθήκη είναι μια πιστή ρέπλικα του αυτοκινήτου που χρησιμοποιήθηκε στην τριλογία του Batman. Κόστισε 1,5 εκατ. ευρώ, σχεδιάστηκε από τον Βραζιλιάνο Adhemar Cabral και, επειδή δεν έχει έγκριση για κυκλοφορία στον δρόμο, ο Νεϊμάρ το οδηγεί μόνο εντός των ιδιωτικών του εκτάσεων.
Αποθέωση από τον κόσμο των σπορ
Η ανάρτηση προκάλεσε «σεισμό» αντιδράσεων, με κορυφαίους αθλητές να σπεύδουν να σχολιάσουν. Ανάμεσά τους ο Ροντρίγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μέμφις Ντεπάι της Κορίνθιανς, ο Χουλκ, αλλά και θρύλοι του ποδοσφαίρου όπως ο Πατρίς Εβρά και ο Μπεμπέτο. Ακόμα και ο πυγμάχος Τζέικ Πολ και ο σέρφερ Ίταλο Φερέιρα υποκλίθηκαν στο στυλ του Βραζιλιάνου άσου.
Ένας στόλος στα... μαύρα
Ο επιθετικός της Σάντος φαίνεται πως έχει αδυναμία στο μαύρο χρώμα, καθώς και τα τρία οχήματα είναι πλήρως εξατομικευμένα σε αυτή την απόχρωση.
Το ιδιωτικό τζετ (Dassault Falcon 900LX): Το πιο ακριβό κομμάτι της συλλογής του, αξίας 40 εκατ. ευρώ. Το αεροσκάφος, που πρόσφατα ανανεώθηκε εξωτερικά, διαθέτει τρεις κινητήρες, μπορεί να φιλοξενήσει έως 14 άτομα και χρησιμοποιείται για τα υπερατλαντικά ταξίδια του παίκτη.
Το ελικόπτερο (Airbus H145): Αξίας περίπου 8 εκατ. ευρώ. Ο Νεϊμάρ το χρησιμοποιεί καθημερινά για τη μετάβασή του από την έπαυλή του στο Μανγκαρατίμπα προς το προπονητικό κέντρο της Σάντος. Μάλιστα, κάθε πτήση του προς το «Rei Pelé» υπολογίζεται πως κοστίζει στον παίκτη περίπου 1.200 ευρώ.
Το «Batmobile»: Η πιο ιδιαίτερη προσθήκη είναι μια πιστή ρέπλικα του αυτοκινήτου που χρησιμοποιήθηκε στην τριλογία του Batman. Κόστισε 1,5 εκατ. ευρώ, σχεδιάστηκε από τον Βραζιλιάνο Adhemar Cabral και, επειδή δεν έχει έγκριση για κυκλοφορία στον δρόμο, ο Νεϊμάρ το οδηγεί μόνο εντός των ιδιωτικών του εκτάσεων.
View this post on Instagram
Αποθέωση από τον κόσμο των σπορ
Η ανάρτηση προκάλεσε «σεισμό» αντιδράσεων, με κορυφαίους αθλητές να σπεύδουν να σχολιάσουν. Ανάμεσά τους ο Ροντρίγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μέμφις Ντεπάι της Κορίνθιανς, ο Χουλκ, αλλά και θρύλοι του ποδοσφαίρου όπως ο Πατρίς Εβρά και ο Μπεμπέτο. Ακόμα και ο πυγμάχος Τζέικ Πολ και ο σέρφερ Ίταλο Φερέιρα υποκλίθηκαν στο στυλ του Βραζιλιάνου άσου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα