Ακτή Ελεφαντοστού - Μπουρκίνα Φάσο 3-0: Με... περίπατο στα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα, δείτε τα γκολ
Επόμενος αντίπαλός της θα είναι η Αίγυπτος το Σάββατο για τα προημιτελικά του τουρνουά (10/1, 21:00)
Η Ακτή Ελεφαντοστού συνεχίζει την πολύ καλή της πορεία στο Κόπα Άφρικα.
Δεν σuνάντησε κανένα εμπόδιο κόντρα στην Μπουρκίνα Φάσο, επικράτησε άνετα με 3-0 και πήρε το εισιτήριο για τους «8» της διοργάνωσης.
Στο 20' ο Κεσάντ μετά από μια απίθανη ντρίμπλα πάσαρε στον Ντιαλό και αυτός αφού προσπέρασε όποιον αντίπαλο βρήκε μπροστά του, πέρασε την μπάλα πάνω από τον Κοφί και σημείωσε το 1-0.
Στο 32' οι Ιβοριανοί έκρυψαν τη μπάλα και ο Ντιαλό μοίρασε στον Ντιομαντέ και αυτός έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα διαμορφώνοντας το 2-0.
Στο 87' ήταν η σειρά του Τουρέ έκανε μια εξαιρετική κούρσα και με ένα δυνατό σουτ σημάδεψε την αριστερή γωνία της εστίας γράφοντας το τελικό 3-0.
Επόμενος αντίπαλός της θα είναι η Αίγυπτος το Σάββατο για τα προημιτελικά του τουρνουά (10/1, 21:00).
