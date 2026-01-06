Λούκας Τσάβες για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό: Γνωρίζω καλά που ήρθα και θα κάνω τα πάντα για να πετύχω, βίντεο

Μετά από δύο χρόνια στον Παναιτωλικό ο Λούκας Τσάβες συνεχίζει ως δανεικός την καριέρα του στον Παναθηναϊκό Ο Αργεντινός γκολκίπερ μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του (δανεισμός με οψιόν αγοράς) μίλησε στο PAO TV για τα όνειρά του, τον ανταγωνισμό που θα έχει στοναλλά τους στόχους του.



Οι δηλώσεις του Λούκας Τσάβες

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Έχω έρθει σε έναν μεγάλο σύλλογο και θα κάνω τα πάντα για να βοηθήσω την ομάδα, γιατί γνωρίζω πόσο μεγάλο βήμα είναι αυτό για την καριέρα μου».

Τι κρατάς από την παρουσία σου στον Παναιτωλικό;



«Είμαι ευγνώμων στον Παναιτωλικό, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω στην Ευρώπη, κάτι που ήθελα πολύ. Νιώθω μεγάλη τιμή που ήμουν αρχηγός στα τελευταία παιχνίδια. Το γεγονός πως ήμουν δύο χρόνια στον Παναιτωλικό, με βοήθησε να έρθω στον Παναθηναϊκό».

Ποιος είναι ο προσωπικός σου στόχος με τον Παναθηναϊκό;

«Θα κάνω τα πάντα για να κερδίσω τη θέση μου στην ομάδα, να τη βοηθήσω να πετύχει τους στόχους της, γνωρίζοντας ότι οι απαιτήσεις του συλλόγου είναι μεγάλες. Θα δουλέψω πολύ για να πετύχω».

Τι στοιχεία θα βάλεις στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού;

«Θα προσπαθήσω να εφαρμόσω τα στοιχεία που έχω και με έφεραν και στον Παναθηναϊκό, για να δώσω εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και ασφάλεια στους συμπαίκτες μου, ώστε να ξέρουν ότι θα έχουν έναν συμπαίκτη τους που θα τους βοηθήσει, εάν βρεθούν σε δύσκολη κατάσταση. Μέρα με τη μέρα θέλω να πάρω στοιχεία απ’ τους προπονητές μου, για να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ».

Τι εικόνα έχεις από τη νέα σου ομάδα;

«Όταν ήμουν στον Παναιτωλικό ήταν έξτρα κίνητρο να αντιμετωπίζουμε τον Παναθηναϊκό, ως μία απ’ τις κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Πάντα θέλαμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, απέναντι σε πολύ ποιοτικούς παίκτες».

Στον Παναθηναϊκό θα έχεις μεγάλο συναγωνισμό στη θέση σου. Θεωρείς θα σε βοηθήσει;

«Το ζητούμενο είναι να βγει η ομάδα κερδισμένη από αυτή τη διαδικασία. Προφανώς για να βρίσκομαι σε αυτό το σύλλογο σημαίνει πως θα είχα στην ίδια θέση σημαντικούς τερματοφύλακες, όπως ο Λαφόν και ο Ντραγκόφσκι που έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο. Γνωρίζω ότι το επίπεδο είναι υψηλό. Θα κάνω ό,τι καλύτερο για να έχουμε υψηλό συναγωνισμό, να βελτιωθεί το επίπεδο των τερματοφυλάκων και εν τέλει το επίπεδο της ομάδας».

Τι μπορούν να περιμένουν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού από σένα;

«Από εμένα μπορούν να περιμένουν προσήλωση, μεγάλη προσπάθεια, ταπεινότητα. Γνωρίζω πολύ καλά που ήρθα και θα κάνω τα πάντα, για να αρπάξω την ευκαιρία που μου δόθηκε και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».