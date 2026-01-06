Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Λούκας Τσάβες από την Αρχεντίνος Τζούνιορς
SPORTS
Λούκας Τσάβες Παναθηναϊκός Αρχεντίνος Τζούνιορς Παναιτωλικός

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Λούκας Τσάβες από την Αρχεντίνος Τζούνιορς

Ο πρώην τερματοφύλακας του Παναιτωλικού είναι και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Λούκας Τσάβες από την Αρχεντίνος Τζούνιορς

Ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Λούκας Τσάβες. 

Ο τερματοφύλακας που έπαιξε στον Παναιτωλικό ανακοινώθηκε ως δανεικός από την Αρχεντίνος Τζούνιορς αλλά με οψιόν αγοράς. 

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός 

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό, με οψιόν αγοράς, του Λούκας Τσάβες από την Αρχεντίνος Τζούνιορς! Ο Αργεντινός τερματοφύλακας αποτελεί την τέταρτη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη.

Ο Λούκας γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου 1995 στην πόλη Μαρτίν Κορονάδο της Αργεντινής. Ξεκίνησε από μικρή ηλικία στην ακαδημία της Ρίβερ Πλέιτ και στα 15 του πήγε στην ακαδημία της Αρχεντίνος Τζούνιορς. Σε ηλικία 22 ετών έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο. Έμεινε έως την άνοιξη του 2022 στην Αρχεντίνος Τζούνιορς και στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στην Ουρακάν. Τον Ιανουάριο του 2024 ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναιτωλικού. Στο Αγρίνιο παρέμεινε δύο χρόνια υπό τη μορφή δανεισμού, ήταν βασικός κι αναντικατάστατος, ενώ διατέλεσε και αρχηγός του Παναιτωλικού.

Στον Παναθηναϊκό θα έχει τη φανέλα με τον αριθμό 12. Καλωσορίζουμε τον Λούκας στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».

