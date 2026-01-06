Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Με ΗΠΑ και όχι με Ελβετία η Ελλάδα στα προημιτελικά του United Cup
Στις 4:00 το πρωί της Τετάρτης θα παίξει η Μαρία Σάκκαρη με την Κόκο Γκοφ, για να ακολουθήσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς εναντίον του Τέιλορ Φριτζ γύρω στις 6:00 το πρωί
Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ στα προημιτελικά του United Cup.
Θυμίζουμε πως σύμφωνα με τις αρχικές διασταυρώσεις, η Ελλάδα θα έπαιζε με την Ελβετία στα προημιτελικά, επειδή πήρε την 1η θέση στον όμιλό της (όπως και η Ελβετία).
Ωστόσο η Αργεντινή πήρε το τελευταίο εισιτήριο των νοκ-άουτ από το Περθ, ως καλύτερη 2η, κι έτσι έγινε αλλαγή στην κλήρωση, επειδή βρισκόταν στον ίδιο όμιλο με τις ΗΠΑ και για να μην αναμετρηθούν δεύτερη φορά σε μια εβδομάδα.
Ως εκ τούτου, οι Αμερικανοί, που είναι υπερασπιστές του τίτλου, δεν θα παίξουν τελικά με την καλύτερη 2η, αλλά με την Ελλάδα, ενώ η Ελβετία θα παίξει με την Αργεντινή, στα δύο νοκ-άουτ του Περθ.
Στο μεταξύ αλλάζει και το πρόγραμμα. Η Ελλάδα θα είναι τελικά στο πρώτο προημιτελικό της ημέρας, επομένως τα ματς θα ξεκινήσουν στις 04:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (07/01) και όχι στις 11:00 το πρωί, όπως ήταν προηγουμένως προγραμματισμένο.
Πρώτο αναμένεται να γίνει το παιχνίδι της Μαρίας Σάκκαρη με την Κόκο Γκοφ (04:00, ΕΡΤ 2), ενώ θα ακολουθήσει γύρω στις 06:00 το πρωί ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τέιλορ Φριτζ.
Στο μεικτό διπλό, που θα κλείσει τον προημιτελικό, οι αρχικές συνθέσεις είναι Γκοφ/Κρίστιαν Χάρισον και Σάκκαρη/Τσιτσιπάς, κάτι που βεβαίως μπορεί να αλλάξει, ιδίως αν έχει κριθεί η πρόκριση.
Here we go! The Quarterfinalists for Perth have been set 🔒— United Cup (@UnitedCupTennis) January 6, 2026
Day Session: USA v Greece
Night Session: Switzerland v Argentina
Who progresses to Sydney?🤔 pic.twitter.com/UyWPYw66wB
