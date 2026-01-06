Με ΗΠΑ και όχι με Ελβετία η Ελλάδα στα προημιτελικά του United Cup
SPORTS
Κόκο Γκοφ Τέιλορ Φριτζ Μαρία Σάκκαρη Στέφανος Τσιτσιπάς United Cup ΗΠΑ Ελλάδα

Με ΗΠΑ και όχι με Ελβετία η Ελλάδα στα προημιτελικά του United Cup

Στις 4:00 το πρωί της Τετάρτης θα παίξει η Μαρία Σάκκαρη με την Κόκο Γκοφ, για να ακολουθήσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς εναντίον του Τέιλορ Φριτζ γύρω στις 6:00 το πρωί

Με ΗΠΑ και όχι με Ελβετία η Ελλάδα στα προημιτελικά του United Cup
Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ στα προημιτελικά του United Cup.

Θυμίζουμε πως σύμφωνα με τις αρχικές διασταυρώσεις, η Ελλάδα θα έπαιζε με την Ελβετία στα προημιτελικά, επειδή πήρε την 1η θέση στον όμιλό της (όπως και η Ελβετία).

Ωστόσο η Αργεντινή πήρε το τελευταίο εισιτήριο των νοκ-άουτ από το Περθ, ως καλύτερη 2η, κι έτσι έγινε αλλαγή στην κλήρωση, επειδή βρισκόταν στον ίδιο όμιλο με τις ΗΠΑ και για να μην αναμετρηθούν δεύτερη φορά σε μια εβδομάδα.

Ως εκ τούτου, οι Αμερικανοί, που είναι υπερασπιστές του τίτλου, δεν θα παίξουν τελικά με την καλύτερη 2η, αλλά με την Ελλάδα, ενώ η Ελβετία θα παίξει με την Αργεντινή, στα δύο νοκ-άουτ του Περθ.

Στο μεταξύ αλλάζει και το πρόγραμμα. Η Ελλάδα θα είναι τελικά στο πρώτο προημιτελικό της ημέρας, επομένως τα ματς θα ξεκινήσουν στις 04:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (07/01) και όχι στις 11:00 το πρωί, όπως ήταν προηγουμένως προγραμματισμένο.

Πρώτο αναμένεται να γίνει το παιχνίδι της Μαρίας Σάκκαρη με την Κόκο Γκοφ (04:00, ΕΡΤ 2), ενώ θα ακολουθήσει γύρω στις 06:00 το πρωί ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τέιλορ Φριτζ.

Στο μεικτό διπλό, που θα κλείσει τον προημιτελικό, οι αρχικές συνθέσεις είναι Γκοφ/Κρίστιαν Χάρισον και Σάκκαρη/Τσιτσιπάς, κάτι που βεβαίως μπορεί να αλλάξει, ιδίως αν έχει κριθεί η πρόκριση. 

