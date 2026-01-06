Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Ολυμπιακός: Νοκ άουτ ο Μιλουτίνοφ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε
Όσον αφορά τον Φρανκ Νιλικόνα, η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή
Ο Ολυμπιακός αρχίζει τις υποχρεώσεις του στον β’ γύρο της EuroLeague στην Ulker Sports Arena απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (19:45), με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να τίθεται νοκ άουτ από την αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Ευρώπης.
Ο Σέρβος σέντερ ταλαιπωρείται από υπερεπιγονατιδικό αιμάτωμα στο αριστερό γόνατο, μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, κάτι που δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί ούτε στον αγώνα με τον Άρη. Όσον αφορά τον Φρανκ Νιλικόνα, η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή.
