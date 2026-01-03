Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Προμηθέας-ΑΕΚ 86-94: Μεγάλο «διπλό» στην Πάτρα και 4η θέση στο φινάλε του α’ γύρου, δείτε βίντεο
Η Ένωση επικράτησε με 94-86 και έκλεισε τον πρώτο γύρο της Greek Basketball League στην 4η θέση
Με σπουδαίο «διπλό» στην Πάτρα έκλεισε ο πρώτος γύρος της Greek Basketball League για την ΑΕΚ. Η ομάδα του Ντούσαν Σάκοτα επιβλήθηκε 94-86 του Προμηθέα και βρίσκεται στην 4η θέση της κατάταξης με 8-4 σε 12 αγώνες. Όσο για τους γηπεδούχους, με 6-6 παραμένουν στην πρώτη οκτάδα.
Με επιθετικό κρεσέντο και βρίσκοντας λύσεις από πολλούς παίκτες, η ΑΕΚ πέτυχε 54 πόντους στο ημίχρονο, σουτάροντας πάνω από 50% (6/11) στο τρίποντο. Όμως το προβάδισμά της ήταν ισχνό αφού αμυντικά δεν λειτουργούσε τόσο καλά. Έτσι οι γηπεδούχοι που βρέθηκαν στο -7 στο 25΄ (60-67) έτρεξαν εντυπωσιακό επί μέρους σκορ 12-2 και πέρασαν μπροστά 72-70 (29΄), όμως ο Κατσίβελης με 5 πόντους έφερε ξανά την ΑΕΚ σε θέση οδηγού (72-75).
Στην τελευταία περίοδο το ντέρμπι συνεχίστηκε με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια με αποτέλεσμα 3 λεπτά πριν από το τέλος, όλα να ξεκινούν από την αρχή (83-83 στο 37΄). Πολυτιμότεροι παίκτες της ΑΕΚ ήταν οι Χαραλαμπόπουλος και Κατσίβελης, που πέτυχαν τους 4 κρίσιμους πόντους με τους οποίους η Ένωση ξέφυγε 86-90 στα 37'' πριν από το τέλος και επιβλήθηκε 86-94.
Τα δεκάλεπτα: 20-23, 49-54, 72-75, 86-94
Διαιτητές: Πουρσανίδης-Κατραχούρας-Ζιώγας
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Κούρο Σεγκούρα): Χάμοντς 10 (1), Κόουλμαν 12 (1), Πλότας 5 (1), ΜακΚάλουμ 10 (1), Ρομπ Γκρέι 18 (1), Χάρις 10 (1), Μπαζίνας 9 (1), Λάγιος, Καραγιαννίδης 4, Μακιούρα 8 (1), Σταυρακόπουλος
ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Ράικουαν Γκρέι 18, Σκορδίλης 5, Φλιώνης, Μπάρτλεϊ 22 (3), Αρμς 15 (3), Κατσίβελης 10 (1), Λεκαβίτσιους 4, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 6 (2), Χαραλαμπόπουλος 14 (1)
