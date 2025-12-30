«Μου επιτέθηκαν 40-50 άτομα, προσπαθούσα να φυλάξω το κεφάλι μου, έλεγα υπομονή, θα τελειώσει» περιγράφει ο kickboxer Γιάννης Τσουκαλάς

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SPORTINJO (@sportinjo.rs)

Μάλιστα, ο άνδρας που φαίνεται στα βίντεο να γρονθοκοπεί εν ψυχρώ τον Έλληνα αθλητή είναι ο αδερφός του αντιπάλου του, Βαχίντ Κιτσάρα.Οι διοργανωτές της εκδήλωσης δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν την τάξη, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχε επαρκές προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση τέτοιου περιστατικού.Όπως μεταδίδουν σερβικά μέσα ενημέρωσης, ο Γιάννης Τσουκαλάς μεταφέρθηκε άμεσα από το Νόβι Πάζαρ σε νοσοκομείο στο Βελιγράδι για προληπτικές εξετάσεις. Αφού υποβλήθηκε στους απαραίτητους ελέγχους, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στην Ελλάδα.