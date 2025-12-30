«Μου επιτέθηκαν 40-50 άτομα, προσπαθούσα να φυλάξω το κεφάλι μου, έλεγα υπομονή, θα τελειώσει» περιγράφει ο kickboxer Γιάννης Τσουκαλάς
«Μου επιτέθηκαν 40-50 άτομα, προσπαθούσα να φυλάξω το κεφάλι μου, έλεγα υπομονή, θα τελειώσει» περιγράφει ο kickboxer Γιάννης Τσουκαλάς
«Όταν μπήκα μέσα στο ρινγκ με τη σημαία κανονικά, την έδωσα κατευθείαν στον προπονητή μου, πήγα έκανα υπόκλιση να τους δείξω ότι σας σέβομαι, δεν ήρθα εδώ πέρα να δείξω ότι είμαι προκλητικός ή οτιδήποτε» δήλωσε ο Έλληνας kickboxer
Ο αθλητής του kick boxing, Γιάννης Τσουκαλάς, δέχθηκε άγρια επίθεση μετά τη νίκη του με νοκ-άουτ κόντρα στον Βαχίντ Κιτσάρα για τον επαγγελματικό παγκόσμιο τίτλο της WKU στα -67 κιλά στην πόλη Νόβι Πάζαρ της Σερβίας.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Γιάννης Τσουκαλάς τόνισε πως «είχα υποψιαστεί ότι υπάρχει ένα περίεργο κλίμα. Έβλεπα τον κόσμο, υπήρχε μία ομάδα ανθρώπων που ήταν λίγο περίεργοι, "πιο γηπεδικοί" να το πω. Και αυτοί ήταν σχετικά ήρεμοι γιατί δεν περίμεναν αυτή την τροπή του παιχνιδιού, δεν περίμεναν σε καμία περίπτωση εγώ να έχω αυτό το αποτέλεσμα».
«Όταν μπήκα μέσα στο ρινγκ με τη σημαία κανονικά, την έδωσα κατευθείαν στον προπονητή μου, πήγα έκανα υπόκλιση να τους δείξω ότι σας σέβομαι, δεν ήρθα εδώ πέρα να δείξω ότι είμαι προκλητικός ή οτιδήποτε», υπογράμμισε.
Για το περιστατικό μετά το νοκ-άουτ και τη νίκη του δήλωσε: «με το που έγινε το σκηνικό στον 3ο γύρο με το νοκ-άουτ, μπήκε μέσα ο προπονητής μου από τη χαρά του και ήρθε να με αγκαλιάσει. Είχα χαρεί πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή, ήταν κάτι που το περίμενα, ήταν στόχος ζωής. Εγώ καταλαβαίνω εκείνη τη στιγμή τι πάει να γίνει, ήμουν προετοιμασμένος και προϊδεασμένος, κάνω νόημα "κατέβασε με, να μην είμαστε παραπάνω προκλητικοί, όπως σου είπα", γιατί εγώ είχα δει τι γίνεται».
«Δε φαίνεται από την κάμερα, αλλά εγώ έβλεπα 40-50 άτομα να έρχονται από τις κερκίδες προς το ρινγκ. Δεν είχα εικόνα τι γίνεται πίσω μου, έβλεπα τι γίνεται μπροστά μου. Ήρθε πρώτα ο αδελφός του από ότι με έχουν ενημερώσει και με χτύπησε στο κεφάλι.
Μετά έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ήξερα αν ήταν 5, 20, 40. Εγώ απλά εκείνη τη στιγμή φυλάχτηκα, προσπαθούσα να φυλάξω το κεφάλι μου και έλεγα από μέσα μου "Υπομονή μέχρι να τελειώσει". Περνούσε ο χρόνος έλεγα "άντε τι θα γίνει". Έγινε πολύ γρήγορα, δεν κατάλαβα» επεσήμανε.
Επιπλέον, ο αδελφός του, Μανώλης Τσουκάλας, δήλωσε πως «ήμασταν ανατριχιασμένοι, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με κανέναν. Περιμέναμε μισή ώρα. Μας πήρε ένα τηλέφωνο ο Γιάννης των δέκα δευτερολέπτων και μας είπε "μην ανησυχείτε είμαστε καλά θα τα πούμε μετά". Καμία άλλη πληροφορία, ούτε αν χτύπησε, ούτε τίποτα, δε ξέραμε.
Όταν βλέπεις έναν δικό σου άνθρωπο live στην τηλεόραση να παίζει σε έναν αγώνα πυγμαχίας και ξαφνικά να μπαίνει όχλος μέσα, να τους ποδοπατάνε κάτω στο έδαφος, καρέκλες να εκτοξεύονται στον αέρα, είναι τραγικό, σε στιγματίζει».
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Γιάννης Τσουκαλάς τόνισε πως «είχα υποψιαστεί ότι υπάρχει ένα περίεργο κλίμα. Έβλεπα τον κόσμο, υπήρχε μία ομάδα ανθρώπων που ήταν λίγο περίεργοι, "πιο γηπεδικοί" να το πω. Και αυτοί ήταν σχετικά ήρεμοι γιατί δεν περίμεναν αυτή την τροπή του παιχνιδιού, δεν περίμεναν σε καμία περίπτωση εγώ να έχω αυτό το αποτέλεσμα».
«Όταν μπήκα μέσα στο ρινγκ με τη σημαία κανονικά, την έδωσα κατευθείαν στον προπονητή μου, πήγα έκανα υπόκλιση να τους δείξω ότι σας σέβομαι, δεν ήρθα εδώ πέρα να δείξω ότι είμαι προκλητικός ή οτιδήποτε», υπογράμμισε.
Για το περιστατικό μετά το νοκ-άουτ και τη νίκη του δήλωσε: «με το που έγινε το σκηνικό στον 3ο γύρο με το νοκ-άουτ, μπήκε μέσα ο προπονητής μου από τη χαρά του και ήρθε να με αγκαλιάσει. Είχα χαρεί πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή, ήταν κάτι που το περίμενα, ήταν στόχος ζωής. Εγώ καταλαβαίνω εκείνη τη στιγμή τι πάει να γίνει, ήμουν προετοιμασμένος και προϊδεασμένος, κάνω νόημα "κατέβασε με, να μην είμαστε παραπάνω προκλητικοί, όπως σου είπα", γιατί εγώ είχα δει τι γίνεται».
«Δε φαίνεται από την κάμερα, αλλά εγώ έβλεπα 40-50 άτομα να έρχονται από τις κερκίδες προς το ρινγκ. Δεν είχα εικόνα τι γίνεται πίσω μου, έβλεπα τι γίνεται μπροστά μου. Ήρθε πρώτα ο αδελφός του από ότι με έχουν ενημερώσει και με χτύπησε στο κεφάλι.
Μετά έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ήξερα αν ήταν 5, 20, 40. Εγώ απλά εκείνη τη στιγμή φυλάχτηκα, προσπαθούσα να φυλάξω το κεφάλι μου και έλεγα από μέσα μου "Υπομονή μέχρι να τελειώσει". Περνούσε ο χρόνος έλεγα "άντε τι θα γίνει". Έγινε πολύ γρήγορα, δεν κατάλαβα» επεσήμανε.
Επιπλέον, ο αδελφός του, Μανώλης Τσουκάλας, δήλωσε πως «ήμασταν ανατριχιασμένοι, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με κανέναν. Περιμέναμε μισή ώρα. Μας πήρε ένα τηλέφωνο ο Γιάννης των δέκα δευτερολέπτων και μας είπε "μην ανησυχείτε είμαστε καλά θα τα πούμε μετά". Καμία άλλη πληροφορία, ούτε αν χτύπησε, ούτε τίποτα, δε ξέραμε.
Όταν βλέπεις έναν δικό σου άνθρωπο live στην τηλεόραση να παίζει σε έναν αγώνα πυγμαχίας και ξαφνικά να μπαίνει όχλος μέσα, να τους ποδοπατάνε κάτω στο έδαφος, καρέκλες να εκτοξεύονται στον αέρα, είναι τραγικό, σε στιγματίζει».
Το χρονικό της άγριας επίθεσης μετά τη νίκη τουΌπως φαίνεται σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, λίγο μετά το νοκ-άουτ και τη νίκη του Τσουκαλά, δεκάδες άτομα εισβάλλουν μέσα στο ρινγκ και επιτίθενται στον Τσουκαλά και στην ομάδα του, στον αγώνα που έγινε στην πόλη Νόβι Πάζαρ στη Σερβία.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Μάλιστα, ο άνδρας που φαίνεται στα βίντεο να γρονθοκοπεί εν ψυχρώ τον Έλληνα αθλητή είναι ο αδερφός του αντιπάλου του, Βαχίντ Κιτσάρα.
Οι διοργανωτές της εκδήλωσης δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν την τάξη, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχε επαρκές προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση τέτοιου περιστατικού.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Όπως μεταδίδουν σερβικά μέσα ενημέρωσης, ο Γιάννης Τσουκαλάς μεταφέρθηκε άμεσα από το Νόβι Πάζαρ σε νοσοκομείο στο Βελιγράδι για προληπτικές εξετάσεις. Αφού υποβλήθηκε στους απαραίτητους ελέγχους, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στην Ελλάδα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα