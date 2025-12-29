Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Λάτσιο: Στο χειρουργείο ο Μαουρίτσιο Σάρι, υποβλήθηκε σε μικρή επέμβαση στην καρδιά
Ο 66χρονος προπονητής υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη επέμβαση ρουτίνας και αναμένεται να επιστρέψει άμεσα στα καθήκοντά του ενόψει του ντέρμπι με τη Νάπολι
Σε μια μικρή χειρουργική επέμβαση στην καρδιά υποβλήθηκε τη Δευτέρα (29/12) ο προπονητής της Λάτσιο, Μαουρίτσιο Σάρι. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του συλλόγου, η επέμβαση ήταν επιτυχής και ο έμπειρος τεχνικός αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στις προπονήσεις της ομάδας.
Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, επρόκειτο για μια προγραμματισμένη παρέμβαση ρουτίνας. Ο 66χρονος τεχνικός είναι καλά στην υγεία του και η διοίκηση της Λάτσιο εξέφρασε την αισιοδοξία της για την ταχεία ανάρρωσή του. Ο Σάρι αναμένεται να βρεθεί στο αθλητικό κέντρο του Φορμέλο την Τετάρτη το απόγευμα, προκειμένου να επιβλέψει την τελευταία προπόνηση της ομάδας για το 2025.
Η Λάτσιο, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 8η θέση της βαθμολογίας, προετοιμάζεται για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι του 2026 απέναντι στη Νάπολι την προσεχή Κυριακή (4/1) την οποία φιλοξενεί στο «Ολίμπικο».
