Ο Τζόουνς θέλει Ολυμπιακό: Το μήνυμα προς το περιβάλλον του και η εναλλακτική του επιλογή

Σύμμαχος του Ολυμπιακού στην υπόθεση είναι ο ίδιος ο παίκτης που έχει διαμηνύσει στο στενό του περιβάλλον ότι η πρόθεσή του είναι να μετακομίσει στον Πειραιά