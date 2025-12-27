Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Ολυμπιακός: Η κρίσιμη παρέμβαση Παπανικολάου στο τελευταίο τάιμ-άουτ του Μπαρτζώκα
Ο αρχηγός των Πειραιωτών παρενέβη στο τάιμ άουτ του προπονητή του για να εξακριβώσει το σημείο από όπου θα γινόταν η επαναφορά της μπάλας
Ο Κώστας Παπανικολάου απέδειξε για ακόμη μία φορά πόσο σημαντικός είναι για τον Ολυμπιακό, ειδικά στα κρίσιμα παιχνίδια του.
Στα οκτώ δευτερόλεπτα του ματς της Euroleague με τη Βίρτους Μπολόνια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, θέλοντας να διασφαλίσει ότι όλα θα γίνουν σωστά, κάλεσε δύο συνεχόμενα τάιμ άουτ. Στόχος του κόουτς ήταν να οργανωθεί με ακρίβεια η επαναφορά της μπάλας και να μην υπάρξει σύγχυση ανάμεσα στους παίκτες του.
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τάιμ άουτ, με έξι δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Παπανικολάου παρενέβη για να ξεκαθαρίσει το σημείο από το οποίο έπρεπε να γίνει η επαναφορά.
Ο αρχηγός των Πειραιωτών επεσήμανε ότι η φάση προερχόταν από φάουλ, άρα η μπάλα δεν θα μπορούσε να γίνει η επαναφορά από οποιοδήποτε σημείο ή πλευρά. Ο Μπαρτζώκας τότε τού ζήτησε να το επιβεβαιώσει άμεσα με τους διαιτητές. Ο Παπανικολάου πήρε την πρωτοβουλία, μίλησε μαζί τους και τελικά η επαναφορά έγινε από το σωστό σημείο, μπροστά στον πάγκο της Βίρτους, όπως ακριβώς προβλέπουν οι κανονισμοί.
Δείτε το σχετικό βίντεο
