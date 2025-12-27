Ολυμπιακός: Η κρίσιμη παρέμβαση Παπανικολάου στο τελευταίο τάιμ-άουτ του Μπαρτζώκα
SPORTS
Ολυμπιακός Γιώργος Μπαρτζώκας Κώστας Παπανικολάου

Ολυμπιακός: Η κρίσιμη παρέμβαση Παπανικολάου στο τελευταίο τάιμ-άουτ του Μπαρτζώκα

Ο αρχηγός των Πειραιωτών παρενέβη στο τάιμ άουτ του προπονητή του για να εξακριβώσει το σημείο από όπου θα γινόταν η επαναφορά της μπάλας

Ολυμπιακός: Η κρίσιμη παρέμβαση Παπανικολάου στο τελευταίο τάιμ-άουτ του Μπαρτζώκα
11 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Κώστας Παπανικολάου απέδειξε για ακόμη μία φορά πόσο σημαντικός είναι για τον Ολυμπιακό, ειδικά στα κρίσιμα παιχνίδια του.

Στα οκτώ δευτερόλεπτα του ματς της Euroleague με τη Βίρτους Μπολόνια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, θέλοντας να διασφαλίσει ότι όλα θα γίνουν σωστά, κάλεσε δύο συνεχόμενα τάιμ άουτ. Στόχος του κόουτς ήταν να οργανωθεί με ακρίβεια η επαναφορά της μπάλας και να μην υπάρξει σύγχυση ανάμεσα στους παίκτες του.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τάιμ άουτ, με έξι δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Παπανικολάου παρενέβη για να ξεκαθαρίσει το σημείο από το οποίο έπρεπε να γίνει η επαναφορά.

Ο αρχηγός των Πειραιωτών επεσήμανε ότι η φάση προερχόταν από φάουλ, άρα η μπάλα δεν θα μπορούσε να γίνει η επαναφορά από οποιοδήποτε σημείο ή πλευρά. Ο Μπαρτζώκας τότε τού ζήτησε να το επιβεβαιώσει άμεσα με τους διαιτητές. Ο Παπανικολάου πήρε την πρωτοβουλία, μίλησε μαζί τους και τελικά η επαναφορά έγινε από το σωστό σημείο, μπροστά στον πάγκο της Βίρτους, όπως ακριβώς προβλέπουν οι κανονισμοί.

Δείτε το σχετικό βίντεο
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η αναζήτηση του ιδανικού ανδρικού δώρου

Η Χριστουγεννιάτικη συλλογή της Oxford Company προτείνει κομμάτια με χαρακτήρα, υψηλής ποιότητας υλικά και γραμμές που παραμένουν πάντα στη μόδα, για δώρα που διαρκούν.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης