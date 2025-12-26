ΑΕΛ Novibet: Ο πιτσιρικάς των «βυσσινί» που τσεκάρουν οι Big-4 και οι Ιταλοί

Η ΑΕΛ Novibet συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη φήμη της ως μία από τις ομάδες με σταθερά ισχυρό αναπτυξιακό κορμό, με το «φυτώριο» της να προσελκύει βλέμματα τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό