Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
ΑΕΛ Novibet: Ο πιτσιρικάς των «βυσσινί» που τσεκάρουν οι Big-4 και οι Ιταλοί
ΑΕΛ Novibet: Ο πιτσιρικάς των «βυσσινί» που τσεκάρουν οι Big-4 και οι Ιταλοί
Η ΑΕΛ Novibet συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη φήμη της ως μία από τις ομάδες με σταθερά ισχυρό αναπτυξιακό κορμό, με το «φυτώριο» της να προσελκύει βλέμματα τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό
Μία από τις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει το τελευταίο διάστημα είναι αυτή του Βασίλη Βαρσάμη.
Ο 18χρονος χαφ αποτελεί βασικό στέλεχος και έναν εκ των αρχηγών της Κ19 των «βυσσινί», υπογράφοντας τον περασμένο Απρίλιο το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Το καλοκαίρι συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας στην Πτολεμαΐδα, πήρε χρόνο συμμετοχής σε φιλικές αναμετρήσεις, ενώ κατέγραψε παρουσίες και στα πέντε παιχνίδια της ΑΕΛ στο Κύπελλο Ελλάδας.
Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες, με ανθρώπους του Ολυμπιακού να τον ξεχωρίζουν στην αναμέτρηση ΑΕΛ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 (2-2), γεγονός που τους φέρνει –σύμφωνα με πληροφορίες– σε πλεονεκτική θέση. Παρ’ όλα αυτά, ο ανταγωνισμός είναι υπαρκτός, καθώς ο νεαρός μέσος έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο και της ΑΕΚ, ενώ ενδιαφέρον φέρεται να έχει εκδηλωθεί και από σύλλογο της Ιταλίας, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία και τις προοπτικές του.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Ο 18χρονος χαφ αποτελεί βασικό στέλεχος και έναν εκ των αρχηγών της Κ19 των «βυσσινί», υπογράφοντας τον περασμένο Απρίλιο το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Το καλοκαίρι συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας στην Πτολεμαΐδα, πήρε χρόνο συμμετοχής σε φιλικές αναμετρήσεις, ενώ κατέγραψε παρουσίες και στα πέντε παιχνίδια της ΑΕΛ στο Κύπελλο Ελλάδας.
Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες, με ανθρώπους του Ολυμπιακού να τον ξεχωρίζουν στην αναμέτρηση ΑΕΛ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 (2-2), γεγονός που τους φέρνει –σύμφωνα με πληροφορίες– σε πλεονεκτική θέση. Παρ’ όλα αυτά, ο ανταγωνισμός είναι υπαρκτός, καθώς ο νεαρός μέσος έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο και της ΑΕΚ, ενώ ενδιαφέρον φέρεται να έχει εκδηλωθεί και από σύλλογο της Ιταλίας, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία και τις προοπτικές του.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα