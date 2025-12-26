ΑΕΛ Novibet: Ο πιτσιρικάς των «βυσσινί» που τσεκάρουν οι Big-4 και οι Ιταλοί
Η ΑΕΛ Novibet συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη φήμη της ως μία από τις ομάδες με σταθερά ισχυρό αναπτυξιακό κορμό, με το «φυτώριο» της να προσελκύει βλέμματα τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό

Μία από τις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει το τελευταίο διάστημα είναι αυτή του Βασίλη Βαρσάμη.

Ο 18χρονος χαφ αποτελεί βασικό στέλεχος και έναν εκ των αρχηγών της Κ19 των «βυσσινί», υπογράφοντας τον περασμένο Απρίλιο το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Το καλοκαίρι συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας στην Πτολεμαΐδα, πήρε χρόνο συμμετοχής σε φιλικές αναμετρήσεις, ενώ κατέγραψε παρουσίες και στα πέντε παιχνίδια της ΑΕΛ στο Κύπελλο Ελλάδας.

Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες, με ανθρώπους του Ολυμπιακού να τον ξεχωρίζουν στην αναμέτρηση ΑΕΛ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 (2-2), γεγονός που τους φέρνει –σύμφωνα με πληροφορίες– σε πλεονεκτική θέση. Παρ’ όλα αυτά, ο ανταγωνισμός είναι υπαρκτός, καθώς ο νεαρός μέσος έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο και της ΑΕΚ, ενώ ενδιαφέρον φέρεται να έχει εκδηλωθεί και από σύλλογο της Ιταλίας, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία και τις προοπτικές του.

