Τάιλερ Ντόρσεϊ: MVP της 11ης αγωνιστικής της Basket League ο γκαρντ του Ολυμπιακού, βίντεο

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με τα 9 τρίποντα που πέτυχε στην εντός έδρας νίκη επί του Κολοσσού σημείωσε την καλύτερη επίδοση αριθμού σουτ τριών πόντων σε έναν αγώνα στην ιστορία του Ολυμπιακού και παράλληλα αναδείχθηκε Stoiximan MVP of the Week μετά την ολοκλήρωση της 11ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.

Ο 29χρονος διεθνής γκαρντ συγκέντρωσε 45 βαθμούς στο ranking, επίδοση που είναι η καλύτερη στο Πρωτάθλημα της φετινής αγωνιστικής χρονιάς.



Ο Ντόρσεϊ σκόραρε 41 πόντους με 8/8 βολές, 3/5 δίποντα και 9/14 τρίποντα. Πήρε 6 ριμπάουντ, μοίρασε 5 ασίστ, έκανε ένα κόψιμο, κέρδισε 7 φάουλ, υπέπεσε σε 2 φάουλ και ένα λάθος σε 31’ και 59’’.

Η προηγούμενη καλύτερη επίδοση στο ranking ήταν οι 38 βαθμοί του Stoiximan MVP της περασμένης εβδομάδας Αντώνη Καραγιαννίδη του Προμηθέα Βίκος Cola.

Η ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.





