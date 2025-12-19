Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Αποσύρεται το 2026 ο Βαβρίνκα: Ο Ελβετός τενίστας που «έσπασε» την κυριαρχία των Big-4 κρεμάει τη ρακέτα του, δείτε βίντεο
«Κάθε βιβλίο, χρειάζεται ένα τέλος», ήταν η ατάκα του ίδιου εξηγώντας την απόφασή του να εγκαταλείψει το αγαπημένο του άθλημα στο πέρας του 2026
Τέλος εποχής για το παγκόσμιο τένις, καθώς ο θρύλος του αθλήματος, Στάνισλας Βαβρίνκα ανακοίνωσε ότι το 2026 θα είναι η τελευταία του χρονιά ως επαγγελματίας τενίστας.
Ο Ελβετός είναι γεννημένος το 1985 στη Λωζάνη και από το 2002 είναι επαγγελματίας τενίστας. Έχει κατακτήσει τρεις φορές Grand Slam, μία φορά το Australian Open, μία το Roland Garros και μία το US open.
Ήταν ο μόνος που έσπασε την ιερή τετράδα Ναδάλ, Τζόκοβιτς, Μάρεϊ και Φέντερερ, όταν στην εποχή τους, τους πήρε τρεις τίτλους Slam και μάλιστα ανέβηκε και στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, θέση που είναι η υψηλότερη που έχει φτάσει.
Ο Ελβετός έχει 16 τίτλους στην καριέρα του, ενώ κουβαλάει ως παράσημο και το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο, στο διπλό, ως παρτενέρ του Ρότζερ Φέντερερ.
Στην ανάρτησή του, ο ίδιος εξηγεί την απόφασή του με τα ακόλουθα λόγια:
«Κάθε βιβλίο χρειάζεται ένα τέλος. Ήρθε η στιγμή να γράψω το τελευταίο κεφάλαιο της καριέρας μου ως επαγγελματίας τενίστας. Το 2026 θα είναι η τελευταία μου χρονιά στο tour.
P – επιμονή
A – φιλοδοξία
S – θυσία
S – επιτυχία
I – τραυματισμοί
O – εμμονή
N – ποτέ μην τα παρατάς
D – πειθαρχία
R – ανθεκτικότητα
E – εξέλιξη
A – φιλοδοξία
M – αναμνήσεις
Αυτό είναι το υλικό από το οποίο φτιάχτηκε αυτό το ταξίδι. Θέλω ακόμη να ξεπεράσω τα όριά μου και να ολοκληρώσω αυτή την πορεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Έχω ακόμη όνειρα σε αυτό το άθλημα. Απόλαυσα κάθε πτυχή όσων μου έδωσε το τένις, πάνω απ’ όλα τα συναισθήματα που νιώθω παίζοντας μπροστά σας. Ανυπομονώ να σας ξαναδώ για άλλη μία φορά σε όλο τον κόσμο. Ένα τελευταίο σπρώξιμο».
🎾ONE LAST PUSH🎾— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) December 19, 2025
Every book needs an ending📕
It’s time to write the final chapter of my career as a professional tennis player 📝
2026 will be my last year on tour
P perseverance
A ambition
S sacrifice
S success
I injuries
O obsession
N never give up
D discipline
R… pic.twitter.com/CJlA8gCN8Y
