Αποσύρεται το 2026 ο Βαβρίνκα: Ο Ελβετός τενίστας που «έσπασε» την κυριαρχία των Big-4 κρεμάει τη ρακέτα του, δείτε βίντεο

🎾ONE LAST PUSH🎾

Every book needs an ending📕

It’s time to write the final chapter of my career as a professional tennis player 📝

2026 will be my last year on tour



P perseverance

A ambition

S sacrifice

S success

I injuries

O obsession

N never give up



D discipline

R… pic.twitter.com/CJlA8gCN8Y — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) December 19, 2025

D – πειθαρχίαR – ανθεκτικότηταE – εξέλιξηA – φιλοδοξίαM – αναμνήσειςΑυτό είναι το υλικό από το οποίο φτιάχτηκε αυτό το ταξίδι. Θέλω ακόμη να ξεπεράσω τα όριά μου και να ολοκληρώσω αυτή την πορεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.Έχω ακόμη όνειρα σε αυτό το άθλημα. Απόλαυσα κάθε πτυχή όσων μου έδωσε το τένις, πάνω απ’ όλα τα συναισθήματα που νιώθω παίζοντας μπροστά σας. Ανυπομονώ να σας ξαναδώ για άλλη μία φορά σε όλο τον κόσμο. Ένα τελευταίο σπρώξιμο».