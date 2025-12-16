Τρίτη σερί νίκη στη Euroleague για την Μακάμπι Τελ Αβίβ, 97-95 εκτός έδρας τη Dubai BC, βίντεο
Κορυφαίος των νικητών ο Τζέιλεν Χόαρντ με 21 πόντους, ενώ από την Ντουμπάι πάλεψε ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ με 26 πόντους, 10 ασίστ και 7 ριμπάουντ 

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έδωσε συνέχεια στην ανοδική πορεία της, περνώντας νικηφόρα και από την έδρα της Ντουμπάι, όπου πανηγύρισε το τρίτο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα και έκτο στο σύνολο στην εφετινή Euroleague. Οι Ισραηλινοί επικράτησαν με 97-95 της ομάδας των Εμιράτων, για την 16η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στη μόλις δεύτερη εφετινή ήττα στο «σπίτι» τους.

Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές 

Η διάρκεια της Μακάμπι στο κομμάτι της παραγωγικότητας, η άμυνα της τρίτης περιόδου όταν περιόρισε τη Ντουμπάι στους 14 πόντους και το ξέσπασμα στα τελευταία λεπτά, οδήγησαν το σύνολο του Όντεντ Κάτας στο τρίτο ευρωπαϊκό «διπλό».

Μάλιστα, από το ισόπαλο 87-87 που έγραψε ο φωτεινός πίνακας στο 36΄, η Μακάμπι με τον Λούντμπεργκ να διακρίνεται σε δημιουργία και εκτέλεση απάντησε με επιμέρους σκορ 2-8, εξασφαλίζοντας στα 46΄΄ για τη λήξη μία διαφορά έξι πόντων (89-95). Ο Ράιτ με πέντε προσωπικούς πόντους πάλεψε για την ανατροπή, αλλά ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος της Ντουμπάι, που υποχώρησε στο 7-9...

Κορυφαίος των νικητών ο Τζέιλεν Χόαρντ με 21 πόντους, ενώ από την Ντουμπάι πάλεψε ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ με 26 πόντους, 10 ασίστ και 7 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 30-23, 52-51, 66-79, 95-97

